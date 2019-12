Başbakan'ın ABD temasları 21 Eylül'de başlıyor

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki BM 64. Genel Kurulu ile Pitsburg'daki G-20 zirvesine katılmak üzere 21 Eylül Pazartesi günü ABD'ye gidecek.



Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamada, 23-30 Eylül tarihlerinde New York'ta gerçekleştirilecek BM 64. Genel Kurulu görüşmelerine 192 üye ülkenin katılacağı, bu yılki genel görüşmelerde, 130'dan fazla ülkenin devlet veya hükümet başkanı, 50'ye yakın ülkenin de bakan seviyesinde temsil edilmesinin beklendiği belirtildi.



'İklim değişikliği' temalı yüksek düzeyli toplantı



Açıklamaya göre, görüşmelerde Türkiye, Başbakan Erdoğan başkanlığında, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile milletvekillerinin de yer aldığı bir heyetle temsil edilecek.



Erdoğan, 22 Eylül Salı günü BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un başkanlığında düzenlenecek “iklim değişikliği” temalı yüksek düzeyli toplantıya katılacak.



Genel Kurulda 24 Eylül Perşembe günü uluslararası gündem ve Birleşmiş Milletler konularında Türkiye'nin görüşlerini ortaya koyan bir konuşma yapacak olan Erdoğan, daha sonra BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı ABD'nin Başkanı Barack Obama'nın başkanlığında düzenlenecek nükleer silahsızlanma ve yayılmanın önlenmesi konulu Güvenlik Konseyi toplantısına katılacak.



Erdoğan, aynı gün G-20 Zirvesi çalışmalarına katılmak üzere New York'tan Pittsburg'a geçecek.



Yoğun temas trafiği



Zirvenin ardından 25 Eylül Cuma günü New York'a dönecek olan Başbakan Erdoğan'ın, BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un yanısıra, 20 devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor.



Başbakanlık Basın Merkezinin açıklamasında, Başbakan Erdoğan'ın New York'taki temasları çerçevesinde Demokratik Pakistan'ın Dostları Grubu Zirvesi'ne, İKÖ'nün kuruluşunun 40. yıl dönümü kutlamasına, Clinton Küresel Girişimi tarafından düzenlenecek etkinliğe ve Balkan-Amerikan Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenecek konferansın açılış resepsiyonuna katılarak, birer konuşma yapacağı bildirildi.



Erdoğan, Levin Enstitüsü'nde konferans verecek



Princeton Üniversitesinde ve Medeniyetler İttifakı Yazmanlığı'nın işbirliğiyle New York Üniversitesi bünyesindeki Levin Enstitüsü'nde birer konferans verecek olan Erdoğan'ın, New York ve çevresinde yaşayan vatandaşlarla da bir araya geleceği kaydedildi.



Erdoğan, bir süre önce yaşamını yitiren Ahmet Ertegün'e verilmesi daha önce kararlaştırılan Devlet Nişanı'nı düzenlenecek bir resepsiyon sırasında eşine sunacak.



Başbakan Erdoğan, 26 Eylül Cumartesi günü New York'tan ayrılacak.