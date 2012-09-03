Muharrem İnce: Başbakan'ın 69 aylık torunu da okula başlamalı

CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, birisi 60 aylık, diğeri 69 aylık iki torunun bulunduğunu, kanuna göre her iki çocuğun da okula başlaması gerektiğini belirtti.

İnce, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir televizyon programındaki sözlerini hatırlattı.

Erdoğan'ın ''Bu 66 ay meselesinde gidip rapor alanları ben evlatlarına ihanetle vasıflandırıyorum. Niye? 'Benim evladım geri zekalıdır' diyor'' sözlerini sarf ettiğini belirten İnce, “Bu sözleri söylerken insan biraz utanır, arlanır, aynada kendine bakar, ben de babayım der, empati yapar. Kulağınıza üflenmiş sözlerle hareket ediyorsunuz. Öyle olduğu içindir ki halka da yanlış bilgi veriyorsun, onları aldatıyorsun” dedi.

Başbakan Erdoğan'ın, birisi 60, diğeri ise 69 aylık iki torun sahibi olduğunu belirten İnce, şöyle konuştu:

''Kanuna göre her iki çocuğun da okula başlaması gerekir. Kanun hükümlerini yürürlükten kaldıran genelgeye göre ise, 69 aylık olan torunun okula başlaması gerekir. Kendisine soruyoruz, kendi torunu otomatik kaydının yapıldığı okula devam edecek midir? Yoksa, tedavi olurken kendi çıkardığı Tam Gün Yasasına uymadığı gibi, torunu için özel bir çözüm mü bulacaktır?''