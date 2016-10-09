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15 Temmuz Darbe Girişimi

Başbakan'ın 15 Temmuz'da gizlendiği tünelin adı değişiyor

Binali Yıldırım "Yaptığımız temelini attığımız tünel bize sığınak oldu" demişti

09 Ekim 2016 18:27

Başbakan Binali Yıldırım'ın, 15 Temmuz'da darbe girişiminin başladığı saatlerde Kastamonu'ya geçerken bir süre gizlendiği Ilgaz Tüneli'nin adı 'Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli' olacak. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, tünelin sene sonuna kadar tamamlanacağını kaydetti.

Yıldırım "Yaptığımız temelini attığımız tünel bize sığınak oldu" demişti.

Hürriyet'te yer alan habere göre; çeşitli inceleme ve ziyaretlerde bulunmak için Çankırı'ya gelen Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ilk olarak Çankırı Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik önünde kalabalık bir grup tarafından karşılanan Bakan Arslan, valilik şeref defterini imzaladı.

Çankırı Valisi Mesut Köse'den kentteki çalışmalarla ilgili brifing alan Arslan, burada çeşitli açıklamalarda bulundu.

Tünelin adı "Ilgaz 15 Temmuz
İstiklal Tüneli" olacak

Başbakan Binali Yıldırım'ın 15 Temmuz'da darbe girişiminin başladığı saatlerde Kastamonu'ya geçerken güvenli bölge olarak gizlendiği Ilgaz Tüneli'nin adının Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli yapacaklarını anlatan Bakan Arslan, "Ilgaz Tüneli çok önemsediğimiz bir proje ve bu sene sonunda inşallah bitireceğiz. Yine bölgenin hassasiyetleri bölgenin milliyetçi değerlerini düşündügünüz zaman inşallah ismini de Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli vereceğiz. Dolayısı ile hem geçmişimizi İstiklal Mücadelesi verirken Çankırının foksiyonu özellikle unutulmasın diye ayrıca 15 Temmuz'da Çankırı önemli bir görev ifa etti. Türkiyenin her yerinde olduğu gibi onuda birleştirerek inşallah" dedi.

Arslan, tünelde 10 tane kavşak bulunduğunu kaydetti.

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