'Başbakanımıza müdahale etmeyin, dedim, örneklerle anlattı hak verdim!'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la Gezi Parkı'nı görüşen Hülya Avşar, "Maalesef 24 saat içinde bir müdahale izlenimi aldım. Başbakan’a "Bekleyemez misiniz" dedim. Polis de olmasın dedim. Bana birkaç örnek verdi. Onları görünce diyorsunuz ki, bu da doğru…" dedi.

Başbakan Erdoğan, sanatçı Hülya Avşar ile Başbakanlık Resmi Konut'ta görüştü.

Toplantı sonrası Hülya Avşar açıklama yaptı. İşte Avşar'ın konuşmasından satırbaşları:

Gezi’deki genç insanaların aslında hepsine hak veriyor sevgi besliyor ama onları bazı şeylerde anlamakta zorlandığını ifaade etti Bayın Başbakan.

Ön yargı söz konusu.

Her iki tarafta da bu kutuplaşma ve gerginlikle kimsenin kazanmayacağını herkes biliyor.

Haksız hiçkimse yok herkes haklı. Fakat her iki tarrafı da kullanan bir grup olduğu düşünülüyor. O grupların aradan çekilmesi gerekiyor.

Başbakanımıza şunu söyledim ben kendi kızımla olan ilişkimden yola çıktım ve Başbakan’a bir anne olarak gördüklerimi söylemeye geldim

Son derece dikkatle dinledi beni.

Benim kızım da ergenlik çağında ve şu anda yaşananlar onunla yaşadıklarıma çok benzetiyorum.

İşin duygusal boyutundayım, siyaseti o kadar anlamıyorum.

Ve gerçekten dinledi. Bir takım grupların ayrılması, duygusal bağ sağlanması gerekiyor Başbakan arasında.

Kesinlikle dışarıdan göründüğü kadar katı değil.

Başbakan’la konuşacak bir lider olması gerekiyor.

Ben Gezi Parkı’na sanatçıların gitmesinden yana hiç olmadım. Oradaki çocukların yaşları 18-20. Bu insanlar sanatçı gördükleri zaman yanlarında o heyecanla biraz kendilerini aşma tehlikesi vardır.

Sanatçıların başka bir yerde olması gerektiğini düşünüyorum.

Ben de bu ülkede para kazandım, sevildim, nefret edildim. O yüzden elimi kolumu bağlayıp oturmak istemedim. Böyle bir reklama ihtiyacım yok.

Ama tersine belki de bana zarar verecek.

Onların bir lideri olması şart. Pelin Hanım bir grup oluşturup Başbakanımızla görüşmelerine sebebiyet verecekmiş galiba.

Ben gezi Parkı’na gitmek istemiyorum çünkü beni anlamayacaklar beni konuşturmayacaklar.

Herkesin duygusal bir bağa ihtiyacı var. Bu işi inat uğruna yapmamak lazım.

Maalesef 24 saat içinde bir müdahale izlenimi aldım. Benim de Başbakan’a "Bekleyemez misiniz" dedim. Polis de olmasın dedim.

Bana birkaç örnek verdi. Onları görünce diyorsunuz ki ‘Bu da doğru…’

24 saat içinde oradan çekilenler olmazsa bir şekilde müdahale edeceklerini söylediler. Dilim varmıyor müdahale lafına ama…

Başbakan şöyle diyor lütfen kendini bilen kişiler çekilsinler bir görelim oradaki kaba kişileri. Sonra ne yapacağımıza bakalım.

Referandum konusunun yapılacağını söylüyorlar. Yapılması gerektiği yolunda gidiyorlar. Zaten oraya Kışla yapmak bana anlattığı programda en az iki buçuk sene…

Ayrıntılar geliyor...

Hülya Avşar, 7 Haziran'da Başbakan Erdoğan ile görüşmek istediğini ve randevu talep ettiğini açıklamıştı. Bu istek üzerine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, randevu talebini kabul etmişti.

Ünlü sanatçı görüşmeden önce twitter sayfasında "Toplumsal barışa katkı sağlamak adına bireysel sorumluluğumu alarak tarafsız bir şekilde Başbakan ile görüşeceğim" notunu düşmüştü.