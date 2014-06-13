'Başbakanımız nasıl konuşacağına kendi karar verir'

Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler, 28 yaşındaki Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz'un, Başbakan Erdoğan'a yönelik sözlerine "Kimsenin Sayın Başbakanımızın ne konuşacağına karar verme yetkisi ve haddi bulunmamaktadır" dedi.

Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler, Türkiye Kamerun Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'nın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştireceği ziyaret öncesi Avusturya Dışişleri Bakanı Kurz'un yaptığı açıklamalara ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine İşler, Avrupa'da milyonlarca Türk bulunduğunu ve bunların geçmiş yıllarda da zaman zaman ziyaret edildiğini belirtti.

Bu ziyaretlerde Başbakan'ın Erdoğan'ın Türklerle görüştüğünü dile getiren İşler, Almanya ziyareti öncesinde de bu ülkenin siyasetçileri tarafından bazı değerlendirmeler yapıldığını hatırlattı.

'Başbakanımız, dünyanın tanıdığı bir devlet adamıdır'

İşler, şöyle devam etti: "Avusturya Dışişleri Bakanı'nın da bir açıklaması olmuş. Eğer bu açıklamalar basına yansıdığı şekliyle doğruysa ki, şu ana kadar herhangi bir yalanlama gelmemiştir, öncelikle nezaketsiz bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Diplomatik kurallara çok uymadığını düşünüyorum. Şunun bilinmesinde fayda var.



Sayın Başbakanımız, dünyanın tanıdığı bir devlet adamıdır. 12 yıldır Başbakanlığı söz konusudur. Nerede ne konuşacağına kendisi karar verir. Kimsenin onun ne konuşacağına karar verme yetkisi ve haddi bulunmamaktadır. Bunun bilinmesinde fayda görüyorum. Sayın Başbakanımız, gittiği her yerde verilmesi gereken en doğru mesajı her zaman vermiştir. İşte bunun son örneğini de Almanya'ya gittiğimizde verdiği mesajlarda görüyoruz."