'Başbakanım eşimi bulun ölüsüne de razıyım'

İHA muhabiri İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş’in Başbakan Erdoğan’dan isteği: Eşimi lütfen bulun, ölüsüne de razıyım



Sivas Valisi Veysel Dalmaz ve AKP Sivas Milletvekili Hamza Yerlikaya, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte helikopterde bulunan İHA muhabiri İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş'i ziyaret etti.



Ziyaret sırasında Yerlikaya, Yasemin Güneş'i kendi telefonuyla Başbakan Erdoğan ile görüştürerek arama çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmasını sağladı. Yasemin Güneş, Başbakan Erdoğan'a "2 çocuğumuz var ve şu anda bir kararsızlıkla bekliyoruz. Ses kayıtlarında ayağının kırık olduğunu, üşüdüğünü söylüyor. Donarak ölmesinden korkuyorum. Sayın Başbakanım eşimi lütfen bulun, ölüsüne de razıyım" dedi.



Güneş, Başbakan Erdoğan'ın kendisine, "Metanetinizi koruyun, karamsarlığa kapılmayın. Devletimizin bütün imkânlarını seferber ettik, şu anda arama çalışmaları 2 bin 500 kişiyle bölgede devam ediyor. Televizyonlarda çıkan haberlere inanmayın, en yetkili ağız benim. Bana ulaşarak direkt bilgiyi benden öğrenebilirsin. Eşini tekrar sağ salim sana getireceğiz" dediğini söyledi.

