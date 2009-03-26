Başbakan'ı protestoya 11 yıl hapis

Başbakan'ın Diyarbakır’a yaptığı gezi sırasında yasadışı gösterilere katılıp, güvenlik güçlerini taşladıkları iddiasıyla tutuklanan 2 kişi 11’er yıl 3’er ay hapis cezasına çarptırıldı.



Mahkeme salonunda kararı duyan sanık yakınları baygınlık geçirdi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Ekim 2008 tarihinde Diyarbakır’a yaptığı ziyaret sırasında kentin değişik yerlerinde yasadışı gösteriler yapılmış ve güvenlik güçlerine zaman zaman taşlı saldırıda bulunulmuştu. Kentte o gün olaylara karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve tutuklanan Mehdi Ay, Mehmet Hasip Güler ile tutuksuz yargılanan Şeyhmus Göngör, bugün Diyarbakır 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde karar duruşmasına çıktı. Duruşmada hazır bulunan sanıklar suçlamaları reddederek, polise taşlı saldırıda bulunmadıklarını ve uzun süredir tutuklu bulundukları gerekçesiyle tahliyelerini talep etti.



Kısa bir ara veren mahkeme, Mehdi Ay ile Mehmet Hasip Güler’i ‘örgüt üyesi olmamakla birlikte, örgüt adına suç işlemek, yasadışı örgüt propagandası yapmak, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet etme’ suçlarından 11’er yıl 3’er ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, tutuksuz sanık Şeyhmus Göngür’ün ise delil yetersizliğinden beraatine karar verdi. Kararın açıklanmasının ardından duruşma salonunda bulunan sanık yakınları baygınlık geçirdi.

