Başbakan'ı protesto etti, linç ediliyordu

T24

'Sen nasıl genel başkansın'

'Elim mahkûm'

'Oyumu arttırdım diyecek'

'Ben İmam Hatip mezunuyum'

Kadın protestocu gözaltına alındı

Başbakan Erdoğan Ümraniye mitinginde de CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Eskişehir'e giderken hızlı treni kullanmayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu'na yanıt veren Erdoğan, " Neymiş Ak partinin reklamı olurmuş, elin mahkum. Uçağa binsen, bizim yaptığımız piste ineceksin. Karayoluyla gitsen bizim yaptığımz duble yollardan gideceksin" şeklinde konuştu.CHP'nin Bursa mitinginde açılan ve CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun okuduğu ' AKP'ye oy vermiyorum çünkü beynim var " pankartına tepki gösteren Erdoğan, " CHP lideri de bunu okuyor. Bu zihniyet CHP'nin genlerinde var. Bu ifade ile CHP'ye oy vermeyenlere beyinsiz diyor. Sen ne biçim genel başkansın, ne biçim siyasetçisin. Senin yanına aldığın bu sanatçı müsvetteleriyle mi ayakta kalacaksın" dedi.Radikal'denveimzalı habere göre, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ümraniye'de halka seslendi. Bir bankanın Ümraniye'deki binasının açılışını yapan Erdoğan ardından, seçim otobüsüne binerek Ümraniye'ye merkeze geçti. Ümraniye sokaklarını dolduran kalabalık, başbakanı konfeti ve meşalelerle karşıladı. Ümraniye Meydanı'nda toplanan kalabalığa seslenen Erdoğan yine CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu sert şekilde eleştirdi.CHP'nin Bursa mitinginde açılan ve CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun okuduğu ' AKP'ye oy vermiyorum çünkü beynim var " pankartına tepki gösteren Erdoğan, " CHP lideri de bunu okuyor. Bu zihniyet CHP'nin genlerinde var. Bu ifade ile CHP'ye oy vermeyenlere beyinsiz diyor. Sen ne biçim genel başkansın, ne biçim siyasetçisin. Senin yanına aldığın bu sanatçı müsvetteleriyle mi ayakta kalacaksın" şeklinde konuştu. Erdoğan sözlerini "Birileri eline sahip olamadı, ee malum birileri beline sahip olamadı. Bu da diline sahip olamıyor. Sen gidip Hacı Bektaş Veli önünde el açarak günahlarından kurtulamazsın. Zaten Hacı Bektaş'ın da buna yetkisi yok" diye sürdürdü.Eskişehir'e giderken hızlı treni kullanmayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu'na yanıt veren Erdoğan, " Neymiş Ak partinin reklamı olurmuş, elin mahkum. Uçağa binsen, bizim yaptığımız piste ineceksin. Karayoluyla gitsen bizim yaptığımız duble yollardan gideceksin" şeklinde konuştu.Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi Baykal'dan yüzde 20.1 oy oranıyla devraldığını söyleyen Başbakan Erdoğan, "Şimdi bunun üstüne kullanamadığı oyu kullanarak 'oyumu arttırdım' diyecek. Çıkmış yalan üstüne yalan söylüyor" dedi.Başbakan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü :Bunlar İmam Hatipler'in kapatılması için adımları atmadı mı? Eğer samimiysen gel hemen şu türban sorununu çözelim. Biz batıda meslek liselerinde tarihi reformlar yaptık. İmam Hatip okullarında düz lisede okunan derslerin hepsi okunuyor. Ben bir İmam Hatip mezunuyum benim belediye başfkanım imam hatip mezunu. Ben bitirdiğimde bir de gittim liseden mezun oldum. Orayı da bitirip üniversiteye gittim. Bize böyle zulm ettiler. İmam Hatip'ten mezun olan illa imam mı olacak, farklı bir iş yapamayacak mı? Niye önünü kesiyorsun, bırak prangalardan kurtulsun bu gençlik. Gençliğin önünü açacağız.Biz geldik okullarda bilişim teknoloji sınıfları açıldı... Sen SSK Genel Müdürü'yken anamız ağladı be..Başbakan Erdoğan konuşurken kalabalığın içinde "Kahrolsun Tayyip" diye bağırdığı öğrenilen bir kadın partililerin tepkisini gördü. Polis tarafından öfkeli kalabalığın elinden alınan kadın gözaltına alındı. Adı öğrenilemeyen kadın, bir ambulansa bindirilerek miting alanından uzaklaştırıldı. Bu arada miting sırasında bir çatıya CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştiren bir pankart asıldığı, pankartın polis tarafından anında kaldırıldığı öğrenildi. Mitingi izleyenler arasında Helin Avşar da yer aldı. Bu arada bir mitingte ilk kez fonlu gösteri düzenlendi. Bir partili elindeki kartonları kaldırarak kalabalığı yönlendirdi.