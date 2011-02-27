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Başbakan'ı protesto eden 2 kadına polis müdahalesi

1. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi'ne katılan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan konuşmasını yaptığı sırada protesto edildi.

27 Şubat 2011 02:00

T24 - 1. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi'ne katılan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan konuşmasını yaptığı sırada protesto edildi. 2 kadın gösterici polisler tarafından etkisiz hale getirilerek salondan dışarı çıkarıldı.



Haliç Kongre Merkezi'nde Türkiye'de ilk kez düzenlenen 1. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi'ne katılan Başbakan Erdoğan'ın konuşması sırasında 2 kız öğrenci protesto gösterisi yaptı.

Dinleyicilerin arasından birden bağırmaya başlayan protestocular, 'Parasız eğitim, parasız dersane' sloganı attı.

Eylemciler, polislerin anında müdahalesiyle karşılaştı.

Göstericilerin ağzını kapatan polis, direnmeye devam eden eylemcileri yaka paça dışarı çıkarttı.

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