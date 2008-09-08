Başbakanı kızdıran iddianame

İDDİANAMENİN TAM METNİ İÇİN TIKLAYIN

Almanya tarihinin en büyük bağış yolsuzluğu olarak nitelendirilen Deniz Feneri davası Türkiye'de de geniş yankı buldu. İddianamede, Türkiye bağlantılı olduğu öne sürülen derneğin muhtaçlara yardım için toplanan paraları kişisel ve siyasi amaçlar için kanunsuz olarak kullandığı iddia ediliyor.Baykal NTV'ye yaptığı açıklamada tartışmaya farklı bir boyut getirdi. CHP lideri iddianamede Almanya'daki Deniz Feneri Derneği'nin topladığı paraların bir kısmının Başbakan Erdoğan'a verildiği yönünde ifadeler olduğunu açıkladı.Başbakan bu iddiaları yanıtlamak yerine İstanbul'da yaptığı konuşmalarda Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Doğan'ı, Doğan Grubu'nu ve Doğan Grubu çalışanlarını suçlayan ifadeler kullandı.Deniz Baykal bugün düzenlediği basın toplantısında iddianamenin Alman savcıları tarafından hazırlanmış iddianameden alındığını söyledi. Alman savcıların hazırladığı metinde sanıklar Mehmet Gürhan ile Firdevs Ermiş'in Başbakan Erdoğan ile ilgili iddiaları yer alıyor.İşte Erdoğan'ı sinirlendiren o iddianamenin tam metni...