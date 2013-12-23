Başbakan'ı kefenle karşıladılar

Başbakan Erdoğan, Pakistan ziyareti öncesi Trabzon havalimanında kendisini karşılamaya gelen vatandaşlara seslendi. Erdoğan'dan 'beddua' yanıtı geldi. Havalimanında Başbakan'ı kefen giymiş bir grup da karşıladı. Erdoğan, 'Kefenimizle geldik, ölümüne seninleyiz' pankartı açan AK Partili grupla bir süre sohbet etti.

Erdoğan’ın yaptığı açıklamadan satır başları şöyle:

'Yürütmedeki gücümüzü kullanarız'

Artık ahlak sınırlarını aşmış tipler türedi bu ülkede. Bu çeteler bu tür örgütler nasıl mafyayı çökerttiysek bu çeteleri de çökertmiştik ama bunların şekli farklı. Şimdi bunlara geldi sıra, bunları da çökerteceğiz. Artık nereden gelirse gelsin, rengi ne olursa olsun asla bu konularda taviz yok. Asla. Şunu herkesin bilmesi gerekir, anayasanın çizdiği sınırlar içerisinde yasama nasıl görevini yapıyorsa, yürütme de yargı da öyle yapacak.

Yalnız bir erk bir kuvvet görevini yerine getirirken bir diğeri onun üzerinde baskı oluşturma gayreti içine girmesin. Girdiği takdirde yasamadaki gücümü de kullanırız, yürütmedeki gücümüzü de kullanırız. Bunu sadece hakkın ve halkın talebi için kullanırız.

'Ne CHP'ye ne MHP'ye benzeriz'

Şunu iyi bilmemiz lazım. Bakınız biz 11 yıllık mücadelemizde sadece bir tercih ortaya koyduk. Neydi o? Milletin iradesine saygı dedik. saygı yolunda da yeni seçimde sizler bize hep destek oldunuz. Sürekli bize verdiğiniz destekle yüzde 34’le başlayan süreci yüzde 50’ye tırmandırdınız. Ama demek ki bunlar yüzde 50’nin dilinden de anlamıyor."

"Biz geçmişteki CHP’ye de MHP’ye de benzemeyiz. MHP konuşuyor. Sen ne konuşuyorsun bir defa yahu? Beş sene iktidar verdi, bırakıp kaçtın. Niye? Yönetecek mecalleri kalmadı.

'ABD, Halkbank'ı bitirme planları yaptı'

Şimdi bu Halkbankası’nı yıkmaya çalışıyorlar. Bu oyunun içerisinde yargı da var yürütme de var. Biz buna evet diyebilir miyiz? Eğer bireysel cezalar varsa bunu yaparsınız. Ama Halk Bankamızı yıkmak için böyle bir yola başvurmak hiç kimsenin haddine değildir. Bunların bu vatanı sevdiklerine ben inanmıyorum. Çünkü Nisan 2013’te ABD’de Halk Bankası’na yönelik bir operasyonun planları yapıldı. Hatta hatta bunu kongreye getirmek istediler. Halk Bankası’nın uluslararası piyasalardaki çalışmalarına ket vurmak istediler. Bunu engelleyince bundan rahatsız oldular. Halk Bankamızı da yedirmeyeceğiz.

'Biz lanet için dua etmeyiz'

Biz müslümana lanetle emrolunmuş bir toplum değiliz. Biz Müslümanın hidayetinin artması için dua ederiz. Laneti için değil. lanet Müslümanlar arasında öyle beraber bir tezgahtır ki bumerang gibi döner onu yapana döner. Bu bakımdan çok hassas olmamız lazım. Çok dikkatli olmamız lazım. Biz ne dediğimizi çok iyi önce tezekkür etmemiz lazım, ondan sonra konuşmamız lazım.

Yani bin düşünüp bir konuşmak var ya öyle yapmamız lazım. Bu makamlar gelip geçicidir. Yarın anıldığımızda hayırla yad edilmek çok önemli. Ama bu milletin bölünmesi var ya, bu çok tehlikeli. Buna vesile olanlar iflah etmez. Onun için çok düşünmeleri lazım. Demin söyledim ya kardeş olacağız.

'Sizin kardeşliğiniz molotofluya karşı mı?'

Birileri havaalanlarının çıkışlarına billboardlara yazmışlar, kardeş olacağız bir tarafa geziciyi bir tarafa polisi koymuşlar. Bu nasıl kardeşlik ki, öbür taraftan kardeşini lanetleyeceksin.

Bu nasıl bir iş? Yani sizin kardeşliğiniz, elinde molotofla dolaşanlara karşı mı? Esnafımın camını çerçevesini indirenlere karşı mı? Polisimize karşı her türlü şeyi yapan, aracını yakıp yıkanlara karşı mı? Biz sabredeceğiz ancak devletin içindeki çeteleşmeye müsaade etmeyeceğiz.