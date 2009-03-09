Başbakanı beklerken yaşamını yitirdi

Aydın'ın Yazıkent Beldesi Belediye Başkanı 59 yaşındaki Ahmet Oğuzhan, Başbakan Erdoğan'ın mitingi öncesi kalp krizi sonucu hayatını kaybetti



Aydın'ın Bozdoğan ilçesine bağlı Yazıkent Beldesi Belediye Başkanı ve AKP Belediye Başkan Adayı 59 yaşındaki Ahmet Oğuzhan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingi öncesi kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre Yazıkent Belediye Başkanı Oğuzhan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın'daki mitingine katılmak üzere sabah saatlerinde kent merkezine geldi. Başbakan Erdoğan'ın konuşmasını yaptığı TIR'ın arkasında bekleyen Oğuzhan, Erdoğan'ın helikopterinin Aydın'a indiği sırada kalp krizi geçirdi. Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Oğuzhan burada müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Başbakan Erdoğan mitingin bitiminin hemen ardından Devlet Hastanesi'ne giderek Oğuzhan'ın yakınlarına başsağlığı diledi. AKP Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk, Oğuzhan'ın Aralık ayında ilk kalp krizini geçirdiğini ve bir süre hastanede tedavi gördüğünü söyledi. Eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç ise olaydan dolayı büyük üzüntü duyduğunu ve ailesine başsağlığını diledi.

