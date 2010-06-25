'Başbakan'ı ayakta tutmak doğru olmazdı'

T24 - Genelkurmay Başkanlığı, Başbakan Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'u Gedikli'deki siperlerde otururken gösteren fotoğraflar üzerine başlayan tartışmayla iligi olarak "Başbakan ve komutanları ayakta tutmak doğru olmazdı" açıklaması yaptı.



Genelkurmay,basın bilgilendirme toplantısında Irak sınırını artık profesyonel askerlerin koruyacağını duyurdu.



Başbakan Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'u Gedikli'deki siperlerde otururken gösteren fotoğraflar üzerine başlayan tartışmayla ilgili de Genelkurmay açıklama yaptı. Açıklamada, "Başbakan ve komutanları ayakta tutmak doğru olmazdı" denildi.



Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreteri Tümgeneral Ferit Güler, ''Orası düzenli bir cephe mevzi değil, Türkiye-Irak sınır hattının tam üzerindedir. Sıfır hattıdır. Güneyi Irak'ın kuzeyidir, güneydeki arazi daha hakim bir arazidir. Her zaman bir kaç teröristin veya keskin nişancıların civarda bulunması mümkündür. Mevzilerde iken Türkiye Cumhuriyeti Başbakanını ve komutanlarını tehdide açık bir şekilde ayakta tutmak doğru bir hareket tarzı olmazdı. Kısacası bu askeri bir gerekliliktir'' dedi.



Genelkurmay, Türkiye ile ABD arasında 2007 yılının Kasım ayında başlayan istihbarat paylaşımının sağlıklı bir şekilde sürdürüldüğünü, insansız hava araçları ''PREDATÖR''lerin TSK personeli kontrolünde kullanıldığını ve günde 15-16 saat uçuş yaptıklarını açıkladı.









