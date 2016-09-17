Başbakanı, Ağrı'da şarjör kuşanan özel timler korudu

Başbakan Binali Yıldırım, Tendürek Dağı'nda PKK'lılarca öldürülen köy korucusu Ali Dülek'in cenaze törenine geniş güvenlik önlemleri altında geldi. Yıldırım'ın koruma ekibindeki görevlilerden birinin mermileri taşıyan ve 'mayon' olarak adlandırılan şeritleri kuşanması dikkat çekti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Yıldırım, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Somkaya Köyü'nde şehit Ali Dülek için hazırlanan taziye evini ziyaret etti. Ali Dülek'in şehit düştüğü saldırıda yaralanan oğlu Zeki Dülek'in bulunduğu ziyarette Başbakan Yıldırım, başsağlığı dileklerini iletti.

"Ne gücünüz varsa ortaya koyun... Sizi defedeceğiz"

Yıldırım, "Ne gücünüz varsa, ortaya koyun. Sizi, bu topraklardan defedeceğiz" diye konuştu. PKK için "Kürtlerin haklarını savunacağız" diye ortaya çıktıklarını söyleyen Yıldırım, "En büyük zararı da Kürtlere veriyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

"Türk'ü, Kürt'ü yok, tek millet var" diyen Yıldırım, "Dış güçlerle iş birliği yapıp, Türkiye'yi Suriye gibi, Irak gibi yapmak istiyorlar. Ama unuttukları bir şey var, burası Suriye değil, burası Irak değil. Burası Anadolu" dedi.

Başbakan Yıldırım, "Haysiyetsiz ve işgalci" olarak nitelendirdiği PKK'lıların bu topraklarda izin verilmeyeceğini vurguladı.



Taziye evinden ayrılırken, kendisini dışarıda bekleyen vatandaşlara da seslenen Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ve taziye dileklerini iletti.

"Bunların tek bildiği şey öldürmek"

Yıldırım, şunları söyledi:

"Bunların tek bildiği şey öldürmektir. Öldürmekten başka hiçbir marifetleri yok. Bunlara fırsat vermeyeceğiz, el birliğiyle bu işin üstesinden geleceğiz. Şehitlerimizin bize bıraktığı emanetlerine sahip çıkacağız. Ali Dülek kardeşimiz ve 9 şehidimiz bu toprakları korumak için canını seve seve verdi, gerekirse hepimiz canımızı vereceğiz. Ama bu toprakları, atalarımızdan bize gelen bu toprakları bu alçaklara, bu namertlere teslim etmeyeceğiz."

Köye gelişi sırasında köyün çok ihtiyacı olduğunu gördüğünü anlatan Başbakan Yıldırım, valiye köy içinin ve bütün yollarının yapılması konusunda talimat verdiğini, ayrıca su işine de el atılması gerektiğini bildirdi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile de görüşeceğini kaydeden Yıldırım, "Bir tane gölet yapsın buraya, burada su ihtiyacı olan bütün köylere versin" dedi.

Yıldırım, su geldiğinde ve yollar yapıldığında tekrar geleceklerini ve köylülerle bir araya geleceklerini aktardı.

Geniş güvenlik önlemleri dikkat çekti

Başbakan Binali Yıldırım'ın köye gelişi sırasında alınan geniş güvenlik önlemleri dikkat çekti. Bir örnek giyinen korumaların dışında ağır teçhizatlı özel timler yer aldı. Koruma ekibindeki görevlilerden birinin mermileri taşıyan ve 'mayon' olarak adlandırılan şeritleri kuşandığı görüldü.