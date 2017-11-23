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Başbakan'dan 'Zarrab davası' yorumu: Taraflar aleyhimize ifade vermeye zorlanıyor; sanık, tanığa dönüştü!

"Hukuki ülkeler ile yaptığı ticaret kimse kusura bakmasın Türkiye’nin işidir"

23 Kasım 2017 11:23

Başbakan Binali Yıldırım, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla Mart 2016'dan bu yana tutuklu bulunan Türkiye ve İran vatandaşı Reza Zarrab davasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. ABD'de dava taraflarının baskı altında tutulduğunu belirten Yıldırım "Ülkemiz aleyhine ifade vermeye zorlanmaktadır. Sanık olarak açtığınız dosya daha duruşma başlamadan tanığa dönüşmüştür. Bunun adalet neresindedir" dedi.

Yıldırım, "Darbe tutmayınca bugün Amerika’da görülen davaya FETÖ’cülerin bir şekilde sızmaları suretiyle tekrar denenmeye çalışılmakta. Bu davanın temelini hukuki dayanağı oluşturan deliler, bilgiler, belgeler FETÖ terör örgütünün 17-25 Aralık öncesi ülkemizde yaptığı kanunsuz, hukuksuz işlerin bir sonucu olduğunun bilinmesini isteriz. Ne idüğü belirsiz üretilmiş, montaj, yapıştırma bilgileri delil olarak ortaya koymak hukuk değildir, hukuki ülkeler ile yaptığı ticaret kimse kusura bakmasın Türkiye’nin işidir" diye konuştu.

Türkiye Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

"Asılsız söylentilere dayanıyor"

Bugünlerde Amerika'da devam eden bir dava üzerinden birtakım dedikodular yalan yanlış laflar ortada dolaşıp duruyor. ABD'deki davalar asılsız söylentilere dayanıyor. Bunu da fırsat bilen birtakım çevreler Türkiye ekonomisi üzerinde operasyon yapmaya çalışıyorlar.

"Türkiye hukuka aykırı bir şey yapmamıştır"

Türkiye bugüne kadar ihracatında, ticaretinde, uluslararası hukuka aykırı bir şey yapmamıştır. O bakımdan Türkiye'ye zorlama yolu ile buradan finans sektörümüzü sıkıştırarak Türk ekonomisini zora sokmak gayreti beyhudedir. Bu davanın maalesef hukuki olmaktan siyasi bir yöne doğru evrildiğini görüyoruz.

Bırakalım hukukçular işlerini yapsın, siyasetçiler işlerini yapsın. Hukukçuların iki ülkenin ilişkilerini zehirlemesine de müsaade etmeyelim. NATO'da beraberiz. Her ne kadar bizim canımızı yakan terör örgütleriyle işbirliği tutuyor olasalar bile bunun geçici bir durum olduğunu kabul ediyor, kısa sürede bu yanlıştan dönüleceğini ümit ediyoruz.

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