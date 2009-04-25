Başbakan’dan zamma tepki!

Başbakan Erdoğan, Azerbaycan'ın doğalgaz zammına sert tepki verdi: “Dolar düşerken zam yapılması çok düşündürücü.”



Azerbaycan, Türkiye’ye sattığı doğalgazın fiyatını artırma kararı almış ve henüz tespit edilmeyen yeni fiyatın, hesaplara 15 Nisan başlangıç kabul edilerek yansıtılacağını açıklamıştı.



Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi'nin (SOCAR) Başkanı Rövneg Abdullayev, bu konuda Türkiye ile görüşmelerin devam ettiğini söyledi.



Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta yapılan konferans çerçevesinde Türkiye’nin Enerji Bakanlığı ve Botaş Şirketi ile müzakereler yapıldığını belirten Abdullayev, bugüne kadar Türkiye’ye metreküpü 120 dolardan satılan doğalgazın zamlı yeni fiyatının 15 Nisan başlangıç kabul edilerek hesaplara yansıtılacağını bildirdi. SOCAR Başkanı, “Biliyorsunuz 2001 yılında Şahdeniz Anlaşması çok geniş katılımlı imzalanmıştı. O zaman biz Rusya’dan 30 dolara gaz aldığımızda, Türkiye ile de 120 dolardan doğalgaz satmak için anlaşma yapmıştık. Şimdi bu mukavele eskidi. Fiyatlar çok yükseldi” dedi.



