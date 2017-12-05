Başbakan'dan taşeron işçi açıklaması

Güney Kore seyahati öncesinde havalimanında açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım taşeron işçilerle ilgili düzenlemenin son halini aldığını söyledi.

Başbakan Yıldırım, Güney Kore seyahati öncesinde havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yıldırım, taşeron işçilerle ilgili düzenlemeye dair sorulan soruya "Düzenlemeler son şeklini aldı. Yarınki grup toplantısında Genel Başkan Erdoğan da bir açıklama yapabilir" cevabını verdi.

Yıldırım, konuya ilişkin olarak, "Sürekli kadro konusundaki düzenleme son şeklini aldı. Bu statüde çalışan kişilerin kamuda işçi statüsünde süresiz sözleşmeli olarak çalışmasını öngören bir düzenleme gerçekleşecek" dedi.