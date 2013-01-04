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Politika

Erdoğan'dan Suriye'ye: Her an savaşa hazırız

Suriye'de yaşananlara tepkisiz kalamayacaklarını belirten Erdoğan, 'Savaşın değil, barışın tarafındayız. Barış için ne bedel ödenmesi gerekiyorsa ödeyeceğiz' dedi

04 Ocak 2013 01:29

Katıldığı 5. Büyükelçiler Konferansı'nda bir konuşma yapan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Barışın tesisi için çabalarız ve çabalıyoruz ama her an, her imkanımızla savaş için hazırız" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı 5. Büyükelçiler Konferansı'nda bir konuşma yaptı.

Erdoğan konuşmasında Suriye'de yaşanan olaylara değindi.

Ülkede yaşanan olaylara tepkisiz kalmayacaklarını söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Barış, savaştan çok daha fazla bedel ister. Savaş, kolay olandır. Zor olan barıştır. Biz kolayın değil, zor olanın tarafındayız.

Savaşın değil, barışın tarafındayız. Barış için ne bedel ödenmesi gerekiyorsa biz bunu ödedik, ödüyoruz ve ödeyeceğiz.

Her an, her imkanımızla savaş için hazırız. Gerektiğinde de topraklarımızı korumak noktasında asla bir tereddüt içinde olmayız ama son ana kadar barış için mücadele eder, son ana kadar barışın tesisi için çabalarız ve çabalıyoruz."

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