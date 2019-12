Başbakan'dan S&P'ye düşük not

T24-

‘Popülizme tenezzül etmedik’



‘Düşük not vermeye devam ediyoruz’



Yerli otomobil



‘Tarım geri döneceğim’



Başbakan Erdoğan, Türk Traktör'ün 600 bininci traktörünün banttan indirilmesi törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmasında Türk Traktör'ün yarım asırdır üretim yaptığını ve kendisi ile yaşıt olduğunu vurgulayan Erdoğan, yarım asır önce yıllık bin adet üretim yapılırken bugün bu rakamın 35 bine ulaştığını kaydetti. Hükümet olarak yerli ve küresel yatırımcıları birbirlerinden ayırmadıklarına da değinen Erdoğan, "Türkiye genç nüfusu ve sürekli artan milli geliri ile dünyanın en önemli iç pazarlarından birine sahiptir. Bu özelliğimiz Türkiye'de kurulu firmaların kendilerini geliştirmeleri için önemli bir fırsattır. Bugün Avrupa'nın en büyük 10 üreticisinden biri olan Türk Traktör'ün Türkiye'nin 2023 hedeflerine paralel olarak önümüzdeki yıllarda çok daha üst sıralara çıkacağına inanıyorum. Hükümet olarak yerli ve küresel yatırımcılar arasında kesinlikle bir ayrım gözetmiyor her yatırımı her üretimi istihdam kapısı açan her işvereni aynı ölçüde sahipleniyoruz. Özellikle uzun yıllardır Ülkemizde faaliyet yapan firmaları kendi firmalarımız gibi görüyoruz. Türk Traktörü de sanki Türk-İtalyan ortaklığı gibi değil yerli firmalardan biri gibi kabul ediyoruz" dedi.Başbakan Erdoğan geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Mısır, Tunus ve Libya ziyaretine de değinerek, bu ülkelerde yaşanan değişimleri yakından takip etmek gerektiğine, bu ülkelerde demokrasinin, hak ve adaletin kök salmasını Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafyada istikrarın sağlanması açısından önemli olduğunu söyledi. Bu ziyaretlerine yönelik eleştirilere de yanıt veren Erdoğan "Dünyaya kapalı olanlar bugün ne milletimize ne de dünyaya söyleyecek bir çift sözü olmayanlar bizi Arap ülkelerinde popülizm yapmakla eleştiriyorlar. Şunu herkesin bilmesi gerekir. Ne Türkiye Başbakanı'nın ne de bu ülkenin popülizme ihtiyacı yoktur. Hiçbir zaman popülizme tenezzül etmedik hiçbir zaman da etmeyeceğiz. Türkiye tarihin akış hızına ve ritmine uygun adımlar atıyor. Kendi gelişme ve büyümesine paralel olarak dostluk çemberini de büyütüyor. Sesimizin bütün dünyada yankı bulması tesadüfi bir gelişme değildir" diye konuştu.Türkiye'nin dış politikada attığı önemli adımların ekonomiye de yansıdığını belirten Erdoğan Türkiye'nin yatırımcılar için güvenli bir liman haline geldiğini söyledi. Büyüme rakamlarına da dikkat çeken Erdoğan, farklı kredi derecelendirme kuruluşlarının birçok ülkede bankaların kredi notlarını düşürdüğünü, ancak Türkiye'nin notunun arttırıldığını vurguladı. Bu artımı daha önce beklediğinin de altını çizen Erdoğan "Geçtiğimiz hafta, S&P Türkiye'nin TL cinsinden notunu yükseltti. Biz bunu zaten bekliyorduk. S&P notumuzu artırdı ancak biz kredi derecelendirme kuruluşlarına not artırımında geç kaldıkları için düşük not vermeye devam ediyoruz" dedi.Başbakan Erdoğan makine sektörü stratejilerinde traktör üreticileri için de yeni gelişmeler olduğunun altını çizdiği konuşmasında 25 yaş ve üzeri traktörlerin hurdaya çıkarılmasını sağlayacaklarını, böylece sektörde verimliliği artırmayı planladıklarını söyledi. Erdoğan traktörlerin de verimli kullanımının önemine değinirken "Anadolu'da bazı köylerde köy arazisinin 10 misline yetecek sayıda traktör bulunuyor. Her kapıda çalışmayan bir traktör olması israftır. Aslolan kapıya getirilen traktörün maksimum verimle kullanılmasıdır. Kredi ile traktör alıp onu da kapının önüne bağlamak doğru değildir. Benim de bir traktörüm var deme lüksüne kimse sahip olmamalıdır" dedi.Yerli otomobil üretimi konusunda da daha önceki sözlerini yineleyen Erdoğan, Koç ailesine de yerli otomobil üretiminin yakışacağını söyledi. Erdoğan, "Artık kendimize özgü bir model oluşturmanın zamanı gelmiştir. Ben bunu TÜSİAD'ın toplantısında özellikle söylemiştim. Bunu başaracağız bu olacak. Türkiye yüzde 100 kendi yerli otomobilini üretecek. Türkiye otomobil üretimi için gerekli bilgi teknolojiye zaten sahiptir. Son yıllarda oluşan güven ve istikrarla birlikte ekonomik açıdan da bu iş karlı bir hale gelmiştir. Bu işin nasıl olacağına odaklanalım. Hayallere tuzak kuranlar heyecanları baltalayanlar fikirleri sabote ederler umutsuzluk tohumları saçanlar olacaktır. Ben ülkemizi ve dünyayı iyi okuyan geleceği doğru tahmin eden iş adamlarımızın bu işe gönül vereceğini düşünüyorum. Hem siyasiler hem de iş adamları için yerli bir otomobil markası oluşturmanın topluma karşı da borç olduğuna inanıyorum. Bu ülkede bu işe soyunacak bir yiğit bir babayiğit vardır diye düşünüyorum. Biz hükümet olarak bu konuda gerekli her türlü desteği sağlayacağız" diye konuştu.Erdoğan törende bir çiftçiye traktör hediye edilmesinin yeterli olmadığını belirterek Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç ile de üretilen her 100 bin traktör için bir çiftçiye bedava traktör verilmesi için pazarlık yaptı. "En az 6" traktör hediye edilmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, Tarım Bakanı Mehdi Eker'in "her bölgeye bir tane" önerisini de kabul ederek rakamı 7'ye çıkardı. Erdoğan'ın teklifi kabul edilerek, kurayla yapılacak seçimden sonra her bölgeden bir çiftçiye bir adet traktör verilmesi kararı alındı.Konuşmasının ardından Erdoğan traktör hediye edilen çiftçiye traktörün anahtarını vererek traktörün üzerine de imza attı. Burada basın mensuplarının "traktörü kullanmanızı bekliyorduk" sözlerine ise Erdoğan "Ben yakında inşallah tarıma döneceğim. Döndüğümde inşallah" sözleriyle yanıt verdi.