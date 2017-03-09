Başbakan'dan "OHAL uzatılacak" iddiasına düzeltme: Karar MGK'da verilecek

Başbakan Binali Yıldırım, OHAL'in 20 Temmuz'a kadar uzatılacağı iddiasına ilişkin olarak "Uzatılıp uzatılmaması MGK'da değerlendirilir, ona göre karar verilir" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde yabancı medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. OHAL'in uzatılıp uzatılmayacağı konusundaki bir soruya Yıldırım, "Uzatılıp uzatılmaması MGK'da değerlendirilir, ona göre karar verilir" cevabını verdi.

20 Temmuz'da başlayan OHAL uygulaması daha önce 11 Ekim ve 3 Ocak'ta 3'er ay süreyle uzatılmıştı.

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T24'ün notu: Bu haber, Habertürk'ten alıntı yapılarak "OHAL yıllanıyor, Başbakan 20 Temmuz'a kadar uzatılacağını açıkladı" başlığıyla yayımlanmış, ancak daha sonra Başbakan'ın "OHAL'in uzatılıp uzatılmamasına MGK'da karar verilir, ona göre değerlendirilir" dediği anlaşılmıştır. Düzeltir, özür dileriz.