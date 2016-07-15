T24 LogoT24 Logo
Politika

Başbakan'dan Nice katliamıyla ilgili kınama mesajı: Terörizm insanlığa karşı bir suçtur

Maliye Bakanı Ağbal ve AB Bakanı Çelik de Twitter'da kınama mesajı yayımladı

15 Temmuz 2016 10:03

Başbakan Binali Yıldırım resmi Twitter hesabından Fransa'nın Nice kentinde gerçekleşen saldırıyla ilgili olarak Fransıca kınama mesajı yayımladı. Kınama mesajında "Terörizm insanlığa karşı bir suçtur. Kanlı terör saldırısını şiddetle kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı. Birçoğu çocuk 85 kişinin öldürüldüğü saldırıyla ilgili Türkiye hükümetinden ilk tepki Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan geldi. Ağbal, "Saldırıyı şiddetle kınıyoruz" dedi. Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, kınama mesajını Twitter hesabından İngilizce olarak paylaşırken "Her nerede, ne şekilde ve hangi gerekçeyle insanlığa saldırırsa saldırsın, terör her zaman acımasızdır. Teröre karşı birlik olmalıyız" diye yazdı.

 

İlk açıklama Naci Ağbal'dan 

 

Fransa'nın Nice kentinde düzenlenen saldırıya Türkiye hükümetinden ilk tepki Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan geldi. Ağbal, "Saldırıyı şiddetle kınıyoruz" dedi.

 

AB Bakanı Çelik'ten kınama

 

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Fransa'nın güneyindeki Nice kentinde düzenlenen terör saldırısını kınadı. Bakan Çelik, kınama mesajını Twitter hesabından İngilizce olarak paylaştı.

Çelik, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Fransa'nın Nice kentinde düzenlenen korkunç terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyorum. Düşüncelerim saldırının kurbanları ve onların aileleriyle birlikte. Her nerede, ne şekilde ve hangi gerekçeyle insanlığa saldırırsa saldırsın, terör her zaman acımasızdır. Teröre karşı birlik olmalıyız."

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Nice saldırısını kınarken "Terörün dini, mezhebi yoktur. İnsanlığa karşı işlenen bir suçtur" dedi. Şimşerk, "Hiçbir şekilde mazur görülemez, tekrar dün Fransa'daki terör eyleminde hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine de baş sağlığı diliyoruz. Terörle mücadelede bütün dünya ile Türkiye gönül birliği içerisindedir, en güçlü şekilde mücadele etmeye hazırdır" ifadelerini kullandı.

 

ETİKETLER

BaşbakanlıkBinali YıldırımTwitterFransaNiceMaliye BakanlığıNaci AğbalAB BakanlığıÖmer Çelik

İlgili Haberler

Fransa'nın ulusal gününde Nice'te terör saldırısı: En az 84 kişi öldü!

Fransa'nın Nice şehrinde Bastille Günü kutlamaları sırasında, bir kamyon kalabalığa daldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24