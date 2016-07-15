Başbakan'dan Nice katliamıyla ilgili kınama mesajı: Terörizm insanlığa karşı bir suçtur

Başbakan Binali Yıldırım resmi Twitter hesabından Fransa'nın Nice kentinde gerçekleşen saldırıyla ilgili olarak Fransıca kınama mesajı yayımladı. Kınama mesajında "Terörizm insanlığa karşı bir suçtur. Kanlı terör saldırısını şiddetle kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı. Birçoğu çocuk 85 kişinin öldürüldüğü saldırıyla ilgili Türkiye hükümetinden ilk tepki Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan geldi. Ağbal, "Saldırıyı şiddetle kınıyoruz" dedi. Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, kınama mesajını Twitter hesabından İngilizce olarak paylaşırken "Her nerede, ne şekilde ve hangi gerekçeyle insanlığa saldırırsa saldırsın, terör her zaman acımasızdır. Teröre karşı birlik olmalıyız" diye yazdı.

İlk açıklama Naci Ağbal'dan

Fransa'nın Nice kentinde düzenlenen saldırıya Türkiye hükümetinden ilk tepki Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan geldi. Ağbal, "Saldırıyı şiddetle kınıyoruz" dedi.

AB Bakanı Çelik'ten kınama

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Fransa'nın güneyindeki Nice kentinde düzenlenen terör saldırısını kınadı. Bakan Çelik, kınama mesajını Twitter hesabından İngilizce olarak paylaştı.

Çelik, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Fransa'nın Nice kentinde düzenlenen korkunç terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyorum. Düşüncelerim saldırının kurbanları ve onların aileleriyle birlikte. Her nerede, ne şekilde ve hangi gerekçeyle insanlığa saldırırsa saldırsın, terör her zaman acımasızdır. Teröre karşı birlik olmalıyız."

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Nice saldırısını kınarken "Terörün dini, mezhebi yoktur. İnsanlığa karşı işlenen bir suçtur" dedi. Şimşerk, "Hiçbir şekilde mazur görülemez, tekrar dün Fransa'daki terör eyleminde hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine de baş sağlığı diliyoruz. Terörle mücadelede bütün dünya ile Türkiye gönül birliği içerisindedir, en güçlü şekilde mücadele etmeye hazırdır" ifadelerini kullandı.