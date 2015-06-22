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Başbakan'dan koalisyon mesajı: Kapımız herkese açık

'Herkesin görüşmeler başladığında iyi niyet ve ciddiyetle yaklaşmasını temenni ediyorum'

22 Haziran 2015 00:06

Başbakan Ahmet Davutoğlu, koalisyon konusunda kimseye kapılarını kapatmadıklarını söyledi. Davutoğlu, "Bizim yaklaşımımız açıktır. Kimseye kapıyı kapatmadık.  Kararı verecek olan ilgili kurullarımızdır" dedi.

Darülaceze'de düzenlenen bir iftar yemeği öncesinde değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu şöyle konuştu:

"Biz resmi görev tevdi edildiği zaman kapımız istişarelerimiz herkese açıktır. Bütün genel başkanlarla tam bir açık yüreklilikle konuşacağım. Bunun dışında çıkan tüm haberler yorumdur. Benim zikretmediğim hiçbir görüş Ak Parti'nin görüşü sayılmaz.

Tutumumuz çok açıktır. Çarşamba ve Perşembe günü 5 gruplar halinde iştişare toplantıları yapacağım. Sonrasında meclis başkanlığı seçilecek. Sonrasında Cumhurbaşkanı görevi teslim edecek. Herkesin o gün geldiğinde görüşmeler başladığında iyi niyet ve ciddiyetle yaklaşmasını temenni ediyorum.

Bizim yaklaşımımız açıktır. Kimseye kapıyı kapatmadık.  Kararı verecek olan ilgili kurullarımızdır. Bizzat ben bu konudaki açıklamaları yaparım. Bundan sonra da görevşi alır almaz ülkenin geleceği açısından genel başkanlarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmeleri sürdüreceğim."

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