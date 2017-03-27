Başbakan'dan Kılıçdaroğlu'na: Anayasa 82 model, bunlar 1930 model

Başbakan Binali Yıldırım, CHP’ye eleştirilerini, "Bir yandan gençlerin siyasete girmesine karşı çıkıyor bir yandan çocuklara film çevirtip ‘hayır’ reklamı yaptırıyor. Bunlar çağdışı. Anayasa 82 model, bunlar 1930 model. Bu zihniyetle bir yere gidilmez” sözleriyle sürdürdü.

Hürriyet gazetesinden Rıza Özel'in haberine göre, Yıldırım, dün Uşak ve Muğla mitinglerinde özetle şunları söyledi:

"'Her şey değişecek' yalan"

16 Nisan’daki referandumla Türkiye ‘iktidar oldu, olmadı’ işini geride bırakıyor. 2019’da başlayacak bu sistem. Şimdi o yalanı da söylüyorlar, ‘16 Nisan’dan sonra her şey değişecek. Yeni sistem devreye girecek.’ Böyle bir şey yok. Önünüze iki sandık gelecek. Biri Cumhurbaşkanı, diğeri Meclis seçimi. Cumhurbaşkanlığı’na kimi seçerseniz, Türkiye’yi 5 sene kim idare edecek ona karar vermiş oluyorsunuz. Güvenoyunu siz veriyor, hükümeti siz seçiyorsunuz. 5 yıl geçti beğendiniz, bir 5 yıllığına daha seçiyorsunuz.

"Engelli koşu bitiyor"

Demokrasi tarihimize, 1950’ye bakalım. Daha ilerisine gitmeyin, çünkü orada CHP’den başkası yok. Tek parti. 1950’de kim geldi? Merhum Menderes. 10 yıl çok büyük işler yaptı. Tek başına iktidardı. Başka tek başına nerede var? Merhum Özal. O da çok güzel işler yaptı. Bir de kim var; AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan. 14 yıl sizlerin desteği ile destan yazdık. Bu yeni sistemde engelli koşu bitiyor, engelsiz koşu başlıyor.

"Çocukları kullanıyorsun"

Bu CHP, bir yandan gençlerin siyasete girmesine karşı çıkıyor. Bir yandan da çocuklara film çevirtip ‘hayır’ deyin diye reklam yaptırıyor. Gençlerin önünü açacak değişimi engellemek için çocukları kullanıyorsun. 16 Nisan’da bu ‘hayırcı’ zihniyete gereken cevabı gençlerden bekliyoruz. 9 milyon genç var. Diyor ki askerlikten muaf olacak. Yanlış, erteleme var, yalan söylüyor. Bunlar çağdışı. Bunların modeli daha eski. Anayasa 82 model, bunlar 1930 model. Bu zihniyetle bir yere gidilmez.

"Meydana çık, meydana"

Bu CHP 1960’dan bu yana tek başına iktidar olmadı. Darbelerin arkasından fırsat bulursa iktidarın bir tarafından tutundu. Bunların ülke yönetme tecrübesi, bilgisi yok. Millet, SSK’yı nasıl batırdığını unuttu zannediyor. Şimdi kalkmış salon salon geziyor. Salonlardan çıkmıyor, gel meydana kardeşim, meydana çık, meydana. Bu değişikliğe kimler ‘Hayır’ diyor? CHP, HDP, PKK, FETÖ, Avrupa’nın bazı ülkeleri, Almanya, Hollanda, İsviçre, ‘Hayır’ diyor. Bunlar tesadüf mü? MHP’ye, BBP’ye, SP’ye, CHP’ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum. Türkiye’nin geleceği için, daha güzel günler için 16 Nisan’da evet...”

Şaban Dişli de konuştu

Başbakan Binali Yıldırım’ın mitingi öncesinde kürsüye çıkanlar arasında darbe girişimi sonrasında tutuklanan ve TSK’dan ihraç edilen Tümgeneral Mehmet Dişli’nin kardeşi AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Şaban Dişli de yer aldı.

"Sen de 'Evet' de, iktidar olursun"

“Bugün AK Parti. Yarın başka parti. ‘Hayır, hayır, hayır’ diyeceğine Kılıçdaroğlu, sen de ‘Evet’ de. Bu değişikliği yapalım. Sen de çalış, milletin gözüne gir, sen de iktidar olursun. Niye karşı çıkıyorsun? Buna Türkiye’nin ihtiyacı var. Bu ne AK Parti için ne Erdoğan için. Terörle mücadele gücümüz artacak. Güçlü hükümet demek terörün korkulu rüyası demektir. Bakın kaçacak delik arıyorlar. Siirt’teydim, Bitlis’teydim. Aynı Uşak’taki gibi herkes ‘Kahrolsun PKK ‘diye bağırıyor. 2 yıl önce millet bayraklarını çıkaramıyordu, terör örgütü milleti sindirmişti. Nereye giderlerse gitsinler, enselerindeyiz. Canlarına okuyacağız. 16 Nisan’da Türklüğün bekası için, vatanımız için kararımız; evet.”