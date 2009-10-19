Başbakan'dan 'kameralı görüşme' yanıtı

Ankara'da gözler yarın (20.10.2009) partilerin grup toplantılarında liderlerin yapacağı açıklamalara çevrilecek.



Başbakan Erdoğan ile CHP genel başkanı Deniz Baykal'ın "Demokratik açılım" randevusunun akibeti yarın (20.10.2009) belli olacak.



Başbakan, AK parti grup toplantısında "Baykal'ın kameralı görüşme şartı"nı değerlendirip görüşüp görüşmeyeceğine dair kararını açıklayacak.



Deniz Baykal da CHP grubunda "kamera şartı"nın ayrıntılarını açıklayarak, Başbakan bu şartı kabul etmezse nasıl bir tavır alacağına dair mesajlar verecek.



Tarihi olarak nitelendirilen Erodoğan-Baykal buluşmasının gerçekleşip gerçeleşmeyeceği yarın netleşmiş olacak.