Başbakan'dan İsrailli vekile: Olanı anlatıyorum

İstanbul’da düzenlenen Euromed konferansı sırasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile İsrailli Kadima milletvekili ve eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Majalli Whbee arasında ilginç bir sohbet yaşandı. Erdoğan, yanına giderek Gazze Operasyonu’na ilişkin "daha objektif olmalısınız" diyen Whbee’ye "Ben olanları anlatıyordum. Goldstone aynı şeyleri söyledi’ karşılığını verdi.



Kadima üyesi, eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Majalli Whbee, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da düzenlenen Euromed konferansı sırasında Başbakan Erdoğan ile ayaküstü yaptığı konuşmayı İsrail’in önde gelen gazetelerinden Yedioth Ahronoth’a anlattı.



Konferansta İsrail Parlamentosu’nu (Knesset) temsilen katılan Whebee, Başbakan Erdoğan’ın burada "İsrail’i Gazze operasyonu sırasında kadınlar, çocuklar ve yaşlıları saldırmakla suçlaması" üzerine konuşması bittiğinde yanına gittiğini anlattı. Whebee şunları söyledi:



"Cesaretimi topladım ve kalktım"



"Cesaretimi topladım, kalktım ve konuşması bitince yanına gittim çünkü bana hücum edeceği korkusuyla konuşmasının ortasında kendisini rahatsız etmek istemedim. Elini sıktım ve ona dedim ki ‘Efendim, Gazze çocuklarından söz ettiğinizde sekiz yıldır roket saldırılarına maruz kalan, İsrail’in çocuklarını, kadınlarını ve yaşlılarını unutmayım.



Ona dedim ki, daha önce İsrail tarafından başka hiçbir lidere verilmeyen, bizim ile Suriye arasında arabuluculuk yapmak gibi onurlu görev verilmiş olan biri olarak konuşmalarınızda daha objektif olmanızı bekliyorum." Whbee’nin anlattığına göre, sözlerine yanıt olarak Erdoğan’ın kuvvetle elini sıktı ve "Ben olanları anlatıyordum. Goldstone aynı şeyleri söyledi" dedi.



Bunun üzerine "Objektif olmaya devam etmek isteyen herkes dengeli olmalı. Bu raporun ve değerinin ne olduğunu biliyorsunuz, eğer aramızda parlak bir gelecek arzu ediyorsanız, daha objektif olmalısınız" diyen Whbee’ye göre Erdoğan "Öyle olmasını umalım" karşılığını verdi.



Erdoğan ne dedi?



Erdoğan, Gazze’de yaşananların tüm Akdeniz’i etkilediğini belirterek, “Gazze’deki drama sessiz kalarak Akdeniz’i bir barış gölü haline getiremeyiz. Bunları kitle imha silahları ile vurmaya yönelik adımlara karşı sessiz kalınamaz. Bu insani bir sorundur ve insani olarak tavrımızı ortaya koymamız gerekiyor” dedi. Erdoğan, soru üzerine İsrailli parlamenter ile ne konuştuğunu şöyle anlattı:



‘Savunmasızlar’



“Benim ona söylediğim şu: Onlar da öldürüyor, ne kadar öldürüyor, siz ne kadar öldürüyorsunuz. Bunlar savunmasız insanlar. Kullandığınız fosforlu bombalar. Yani bunlar orantısız güç noktasında kalkıp da Filistin’le mukayese edilebilir mi? Yani Filistin’in savunma noktasında gücü nedir, diğerlerinin, İsrail’in savunma imkânı, gücü nedir? Bugün İsrail’in dünyada farklı bir yeri var. İsrail dünyada nükleer silahı olan bir ülke durumunda. Ben bunu gizleyeyim mi? Yani ben aramızdaki münasebet sebebiyle söylemeyeyim mi? Ben rüşvet-i kelamdan pek hoşlanmam. Gerçek neyse bu gerçeği söylemek zorundayım.”