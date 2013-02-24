Başbakan'dan İmralı açıklaması; Türkiye'ye döndüğümde değerlendirme yapacağız

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İmralı'ya giden BDP heyetinin açıklamalarını Türkiye'ye döndükten sonra değerlendireceğini söyledi.

Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Eş-Şarika İslam Medeniyeti Müzesi'ni ziyaret ettikten sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Başbakan Erdoğan, İmralı'ya giden BDP heyetinin açıklamalarını, Türkiye'ye döndükten sonra değerlendireceğini belirterek, "Döndükten sonra arkadaşlarımla değerlendirmeyi yapacağız. Nedir, ne değildir, öğreneceğiz. Öğrendikten sonra da en kısa zamanda gerekli olan açıklamaları, ilgili bakan arkadaşlarım vasıtasıyla veya salı günü grupta uygun bir şekilde açıklamaları yaparız" diye konuştu.

Erdoğan, sürecin olumlu gelişip, gelişmediğine ilişkin soruyu ise "Şu anda bilgileri net olarak gerçek sahiplerinden dinlemeden bir yorum yapmam doğru olmaz" şeklinde yanıtladı.