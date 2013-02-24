T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başbakan'dan İmralı açıklaması; Türkiye'ye döndüğümde değerlendirme yapacağız

Başbakan, İmralı görüşmesiyle ilgili, gerçek sahiplerinden bilgi almadan yorum yapmanın yanlış olacağını söyledi

24 Şubat 2013 18:57

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İmralı'ya giden BDP heyetinin açıklamalarını Türkiye'ye döndükten sonra değerlendireceğini söyledi.

Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Eş-Şarika İslam Medeniyeti Müzesi'ni ziyaret ettikten sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Başbakan Erdoğan, İmralı'ya giden BDP heyetinin açıklamalarını, Türkiye'ye döndükten sonra değerlendireceğini belirterek, "Döndükten sonra arkadaşlarımla değerlendirmeyi yapacağız. Nedir, ne değildir, öğreneceğiz. Öğrendikten sonra da en kısa zamanda gerekli olan açıklamaları, ilgili bakan arkadaşlarım vasıtasıyla veya salı günü grupta uygun bir şekilde açıklamaları yaparız" diye konuştu.

Erdoğan, sürecin olumlu gelişip, gelişmediğine ilişkin soruyu ise "Şu anda bilgileri net olarak gerçek sahiplerinden dinlemeden bir yorum yapmam doğru olmaz" şeklinde yanıtladı.

ETİKETLER

başbakan recep tayyip erdoğan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24