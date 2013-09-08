Başbakan'dan ilk açıklama: Eninde sonunda kazanacağız

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Tokyo'nun 2020 Olimpiyatlarına ev sahipliği yapmaya hak kazanmasının ardından bir değerlendirme yaptı.

Tokyo, 2020 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapmaya hak kazandı.

Sonuçların açıklanmasının ardından Başbakan Erdoğan'dan kısa bir değerlendirme yaptı.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Tabii doğrusu bunu İstanbul'a alma noktasında umudumuz çok fazlaydı. Tüm ekibimiz inanmıştı ve çok iyi hazırlanmıştı.

Tabii tek üzüntüm şu daha önce olimpiyat organize etmiş bir ülkeye tekrar vermek; yayılmacılık noktasında bu değerlendirmeleri daha iyi yapabilirlerdi.

Ama şu anda Tokyo'yu tercih ettiler ve saygı duymamız gerekiyor. Bunun benzerleri Londra'da ve Atina'da da oldu. Bu kez gönlümüz daha farklı bir sonuç bekliyordu.

Final de büyük başarıydı

İstanbul farklı kültürlerin medeniyetlerin buluştuğu bir şehir olması bakımından çok farklı bir şehir. Farklı yatırımları yapma planlamasında olan bir şehir. Demek ki böyle uygun gördüler, nasip değilmiş.

En azından finale kalmak bile büyük bir başarıydı. Bundan sonrası çok daha farklı adımların atılmasına vesile olur. Kaldı ki Türkiye gerek Akdeniz Oyunları'nı, Erzurum Kış Oyunları'nı başarıyla gerçekleştirmiş bir ülke.

Dolayısıyla biz Olimpiyatlar noktasında, mevcut komite henüz daha hazır olmadığımıza karar vermiş olacak ki böyle bir karar aldı. Bizim şu anda tek hedefimiz, Olimpiyatlarda çok daha başarılı neticeler alabilmek.

Onlar da bu işin önemli bir payıdır. Bu nedenle Olimpiyatlardaki madalya sayılarını artırmanın gayreti içinde olacağız. Sultanahmet Meydanı'ndaki heyecanı takip ettim gördüm, tüm Türkiye'ye selamlarımı gönderiyorum, inşallah sonunda başaracağız."