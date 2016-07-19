Başbakan'dan 'idam cezası' mesajı: Gerekli düzenlemeyi yapmaktan imtina etmeyeceğiz

Başbakan Binali Yıldırım, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından gündeme gelen "İdam cezası geri getirilsin" talepleriyle ilgili olarak, "Bu canice girişime, mevcut olan en ağır ceza verilecektir. Mevcut yetmiyorsa, milletim rahat olsun, gerekli düzenlemeyi yapmaktan da imtina etmeyeceğiz. Milletin mesajı başımızın üstündedir. Bağımsız mahkemelerimiz adaletin tecellisini mutlaka sağlayacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da darbe girişiminin ardından yaptığı açıklamada "Hükümetimiz, idam cezasını muhalefetle görüşecek" demişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taleple ilgili olarak "Meclis'e bir getirsinler de, bakarız" derken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, "AKP idam cezası için hazırsa biz de varız" ifadesini kullanmıştı.

Binali Yıldırım'ın partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamaların ilgili bölümü şöyle:

"Darbecilerin yargılanması konusunda da vatandaşlarım rahat olsun. Bu canice girişime, mevcut olan en ağır ceza verilecektir. Mevcut yetmiyorsa, milletim rahat olsun, gerekli düzenlemeyi yapmaktan da imtina etmeyeceğiz. Milletin mesajı başımızın üstündedir. Bağımsız mahkemelerimiz adaletin tecellisini mutlaka sağlayacaktır. Her darbe millete ve milli iradeye olduğu kadar sosyal hayata da darbedir.

Piyasalar, bankalar açıktır. İşlerini özgürce yapmaktadır. Türkiye normal bir ülke değildir diye, para göndermeyin diye propaganda yapmaya başladılar. Türk milleti dinlemedi, gitti dolar bozdurdu, para yatırdı. İşte bu insanların önünde şapka çıkarılır. Vatanseverlik budur.

Büyük badire atlattık. İlk andan itibaren 78 milyon kenetlendi. Korumak için elimizden geleni yapacağız. Medya kuruluşlarımız çok güzel bir sınav verdi. Bütün yazılı, görsel medya kuruluşlarımıza, basın emekçilerimize çok teşekkür ediyorum"