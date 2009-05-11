Başbakan’dan Hisarcıklıoğlu’na azar!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Genel Kurul toplantısında hükümeti eleştiren TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sitem dolu sözlerinin karşılığını cumartesi günü Tekirdağ'da gerçekleştirilen rüzgar santrali açılışında aldı.Başbakan Erdoğan ile birlikte açılış kurdelesini kesmek için sahneye çıkan TOBB Başkanı'nın Erdoğan'a uzattığı el havada kaldı.Bir süre Başbakan ile konuşmaya çalışan Hisarcıklıoğlu aldığı tepkiler karşısında şaşkınlık yaşarken, ikili arasındaki hararetli konuşmada Erdoğan'ın mimikleri ve vücut dili gerginliği ortaya koydu.Çatalca'da gerçekleştirilen açılışta bankalara çatan Erdoğan, "Bankalar üzerine düşen görevi yerine getirmiyor, sadece bariyer oluşturmaya devam ediyor" dedi.Finans sektörüne karşı tavır almadığını iddia eden TOBB Başkanı'nı da eleştiren Erdoğan'ın Hisarcıklıoğlu'na karşı sert tavırları kameralara yansıdı.