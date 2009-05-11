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Ekonomi

Başbakan’dan Hisarcıklıoğlu’na azar!

Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren TOBB Başkanı, açılışta Başbakan’ın tepkisi karşısında neye uğradığını şaşırdı.

11 Mayıs 2009 03:00

TOBB Genel Kurulu'nda hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren TOBB Başkanı açılışta neye uğradığını şaşırdı.

Erdoğan Hisarcıklıoğlu'na yüklendi - VİDEO

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Genel Kurul toplantısında hükümeti eleştiren TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sitem dolu sözlerinin karşılığını cumartesi günü Tekirdağ'da gerçekleştirilen rüzgar santrali açılışında aldı.

Başbakan Erdoğan ile birlikte açılış kurdelesini kesmek için sahneye çıkan TOBB Başkanı'nın Erdoğan'a uzattığı el havada kaldı.

Bir süre Başbakan ile konuşmaya çalışan Hisarcıklıoğlu aldığı tepkiler karşısında şaşkınlık yaşarken, ikili arasındaki hararetli konuşmada Erdoğan'ın mimikleri ve vücut dili gerginliği ortaya koydu.

Çatalca'da gerçekleştirilen açılışta bankalara çatan Erdoğan, "Bankalar üzerine düşen görevi yerine getirmiyor, sadece bariyer oluşturmaya devam ediyor" dedi.

Finans sektörüne karşı tavır almadığını iddia eden TOBB Başkanı'nı da eleştiren Erdoğan'ın Hisarcıklıoğlu'na karşı sert tavırları kameralara yansıdı.

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