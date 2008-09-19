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Politika

Başbakan’dan Doğan Grubu’na karşı boykot çağrısı

Başbakan Erdoğan, Doğan Grubu’na karşı yürüttüğü savaşta yeni bir cephe açtı: Doğan Grubu gazetelerinin satın alınmaması için çağrıda bulu

19 Eylül 2008 03:00

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Doğan Grubu’na yönelik eleştirilerinin ardından dün medyaya karşı bir kampanya başlattı. Doğan Grubu’na karşı yeni bir cephe açan Erdoğan, “Partimin mensupları olarak yalan yanlış bu haberleri yapan medyaya karşı sizler de kampanyanızı başlatın, sürdürün. Bu gazeteleri evlerinize sokmayın, almayın” dedi.

‘Bizi kimse tutamaz’

AKP Ankara İl Başkanlığı dün beş yıldızlı Bilkent Otel’de bir iftar yemeği verdi. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, yaptıklarının medya tarafından duyurulmadığını öne sürdü.
Erdoğan, “Yazılı görsel medya ne yazarsa yazsın yeter ki şu örgütlenmiş teşkilatım gece gündüz şu ana kadar verdiği mücadeleyi versin çalışsın, bizi kimse tutamaz. Bu yüzde 47, 50’nin üzerine rahatlıkla çıkar” dedi.

‘Hangi dilden anlarsanız o dilden konuşacağız’

Erdoğan şöyle devam etti:

“Milyarlarca lira Türkiye’ye, Başbakan’a, Başbakanlık’a geliyor. Nereden nasıl geliyor. En ufak bir ispatı yok. Sonra geri vitese takıyor, orada bir yanlışlık oldu diyor. Bu ülkede medya güvenilirliğini yitirmiştir, kendini bitirmiştir. Partimin mensupları olarak yalan yanlış bu haberleri yapan medyaya karşı sizler de kampanyanızı başlatın, sürdürün. Bu gazeteleri evlerinize sokmayın, almayın. Bu kadar açık konuşuyorum (alkışlar). Siz mi bize karşı yalan yanlış bu tür kampanyalar yapıyorsunuz, biz de en tabii, en doğal hakkımızı kullanıyoruz. Size karşı biz de bu kampanyayı başlatıyoruz, almayacağız. Hangi dilden anlarsanız o dilden konuşacağız.”

Boykot çağrısına tepki

Yeni dolar milyarderleri kimler?

Ak gömlekte kara leke

‘Dolar milyarderi ne demek ya’

NTV’nin Ankara Temsilcisi Murat Akgün’ü de isim vermeden eleştiren Erdoğan, eleştirilerini şöyle sürdürdü:
“Bugün bir tane maalesef moderatör, kendisine saygım da olan bir arkadaş. Beni dolar milyarderi ifadesiyle sağ olsun suçluyor, yazıklar olsun. Ya sen hesap bilmiyorsun, ya sen matematik bilmiyorsun, ya sen hiç kitap okumadın. Dolar milyarderi ne demek ya. Ayıptır ya.”

‘ABD’de kriz var, hamdolsun bizde durum farklı’

ABD’de yaşanan ekonomik krize de ilk kez değinen Erdoğan, “Tüm bu gelişmelere rağmen hamdolsun bizdeki durum çok daha farklı. 2000’li yılların krizleri, bizi oradan aldığımız derslerle şu anda da bizim işbaşında olmamızla birçok mali disiplindeki kararlılığımız yere sağlam basışımız, birçok finans kuruluşları ve bankacılık sektöründe o sıkıntıları henüz bize yaşatmadı. Konutta biz toplu konutla çok ciddi bir sigortayı tesis ettik. 6 yıla yakın bir zamanda başardıklarımız önümüze çıkan her engeli aşabileceğimizi gösteriyor” dedi.

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