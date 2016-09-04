Başbakan'dan Demirtaş'a: PKK terör örgütü değilse, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'yi kim katletti!

Başbakan Binali Yıldırım, Diyarbakır'da Doğu ve Güneydoğu bölgelerine yönelik 23 ili kapsaysan yeni ekonomik kalkınma ve teşvik paketininin detaylarını açıkladığı programnın ardından, kentte düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu. Yıldırım, Almanya'daki konuşmasında "PKK terör örgütü değildir" diyen HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a seslenerek, "PKK terör örgütü değilse, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'yi kim katletti" ifadesini kullandı.

Yıldırım, konuşması sırasında "İdam isteriz" sloganı atanlara, "Merak etmeyin" yanıtını verdi.

Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Diyarbakır Peygamberimizin mübarek simasını görmüş 40 bin sahabeye ev sahipliği yapmaktadır. Allah hepimizi onların yolundan ayırmasın. Medeniyet şehrinin bu güzel insanları selamlıyorum. Yeni bir sayfa açıyoruz. Yeni sayfayı 15 Temmuz'da FETÖ'ye karşı meydanları dolduran Diyarbakır'dan Edirne'ye, meydanları dolduran, darbecilere karşı göğsünü siper eden siz değerli vatandaşlarımızla açıyoruz. Mardin kapı ruhu, Urfa kapı ruhu, Yenikapı ruhu ile buluşuyor. Siz günlerce Diyarbakır meydanlarından demokrasi nöbeti tuttunuz.

"Taksim, Konak, Kızılay meydanları, Van, Urfa, Yozgat, Trabzon, Konya meydanlarıyla yürek yüreğe, omuz omuza kilitlendi. 15 Temmuz siz Türkiye'nin bütünlüğünden yana güçlü bir irade ortaya koydunuz. Cumhurbaşkanımıza sahip çıktınız. 15 Temmuz 81 vilayetin yüreğinin birlikte attığı gündür. Kardeş olmanın ne demek olduğunu tüm dünyaya Diyarbakır'dan gösterdiniz. PKK'ya, DAİŞ'e karşı biriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz dediniz.

"FETÖ PKK'nın, PKK FETÖ'nün değirmenine su taşıyor"

"FETÖ, toplumsal barışı kendince yok edeceğini zannetti. Askerin, polisin, bürokrasinin her tarafına bir mikrop gibi sızdı. Şimdi görüyoruz ki, birliğimizin ve kardeşliğimizin en büyük düşmanı FETÖ ve PKK'dır. PKK'nın en büyük destekçisi FETÖ'dür. İkisinin de amacı Kürt kardeşlerimiz arasındaki birliği bozmak. Bu oyunu milletimiz bozmuştur. FETÖ'nün militanları artık bölgenin kalkınması için attığımız adımları engelleyemeceyekler. 15 Temmuz'dan sonra PKK kanlı yüzünü bir kez daha gösterdi. 15 Temmuz kanlı darbe girişimini bastıran bu millet FETÖ'nün PKK'nın değirmenine, PKK'nın da FETÖ'nün değirmenine su taşıdığını gördü. Bunların akıl hocası aynıdır. Birisi Kandil'den, diğeri de Pensilvanya'dan talimat alıyor. Ama bu millet bu ülkeyi bunlara bırakmayacak.

"Siz sadece FETÖ'ye değil, Diyarbakır'da, Cizre'de, Şırnak'ta, Silopi'de hendek kazdıranlara, halkı isyana davet edenlere gereken cevabı verdiniz. Bunun için sizlere teşekkür ediyorum. Siz sadece beynini Pensilvanya'daki terör örgütünün ele başına teslim edenlere değil, Kandil'e de ders verdiniz. FETÖ'yü lanetlediğiniz gibi PKK'yı da lanetlediniz.

"PKK terör örgütü değilse Tahir Elçi'yi kim katletti"

"İyi dineyin; HDP'nin eş başkanı Almanya'dan sesleniyor ve PKK terör örgütü değildir diyor. Peki PKK terör örgütü değilse Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'yi kim katletti? Dürümlü'deki vatandaşlarımızı ki katletti? Diyarbakır'da arabanın içinde bomba patlatarak vatandaşlarımızı kim yaktı? Oya Eronat’ın oğlunu kim katletti? İşte Diyarbakır'dan en yüksek sesle sesleniyorum; PKK en alçak, en adi, an eli kanlı katil terör örgütüdür. Hiç merak etmeyin bunların sonu yakındır.

Cumhurbaşkanımız "Irkçılığa, dine dayalı milliyetçilik yok" dedi

İşte bizi birleştiren ay yıldızlı bayraktır. Bu bayrak rengini şehitlerimizden aldı. Bu bayrağın hilali şehitlerimizi temsil ediyor. AK Parti olarak 14 yıl boyunca milletimizin refahı için, mutluluğu için durmadan duraksamadan çalıştık. Memleketin her köşesini mamur etmeye, ekmeğimizi büyütmeye gayret ettik. Milletimizin bütün renklerini, farklılıklarını zenginliğimiz olarak gördük. Biz bu hain örgütlerin ülkemizin huzurunu bozmasına asla ve asla müsaade etmeyeceğiz. Kardeşliğimiz sonsuza kadar devam edecek. Türk, Kürt hangi milletten olursa olsun kardeştir. Onları birbirine düşürmeye çalışan da kalleştir. Biz tarihimizi ve medeniyetimizi beraber inşa ettik. Bu topraklarda kader birliği yaptık. Bundan tam 12 yıl önce kurucu genel başkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan, başbakanlığı döneminde Diyarbakır'da tarihi bir konuşma yaptı. "Bizim üç kırmızı çizgimiz var; AK Parti iktidarında bölgesel milliyetçilik, dine dayalı milliyetçilik yok, ırkçılığa dayalı milliyetçilik yok" dedi.

62 katrilyon yatırım

"23 ili kapsayan bir yatırım ve destek projesini başlattık. Yılda 200 bin insanımıza iş aş verecek, fabrikalar kuracağız. Toplam 4 yılda devlet eliyle 62 katrilyon yatırım yapacağız. Siz bölücülere fırsat vermediniz. Bizim tek bir derdimiz var, tek bir sorunumuz var. O da sizin huzurunuzu ve güvenliğinizi sağlamak. Peygamberimiz nasıl ki ırkçılığın her türlüsünü ayak altına aldığını belirterek reddettiyse biz de ayrımcılığı ve bölücülüğü reddererek ölümüne kadar kardeşlik, birlik ve beraberlik diyoruz.

"Aramıza hiçbir nifak tohumunun girmesine izin vermeyeceğiz"

"Akidemiz ve kıblemiz bir. ​Biz dünya ahiret kardeşiz. Emin olunuz ki; canınız ve malınız bizim nezdimizdedir. Yenikapı ruhunu diri tutacağız. Etnik kimliğinize, mezhebinize bakmadan 15 Temmuz'da olduğu gibi birbirimize sıkıca sarılacağız ve kenetlenip birlikte Türkiye olacağız. Aramıza hiçbir nifak tohumunun girmesine izin vermeyeceğiz. Birlikte çalışıp, birlikte üreteceğiz. 79 milyonu kardeş bildik, kucak açtık.

"PKK terör örgütünün Kürtler diye bir sorunu yok, Kürtlerin PKK diye bir sorunu var"

"Yolları böleceğiz, Türkiye'yi birleştireceğiz, hayatları birleştireceğiz. Yolları böleriz ama Türkiye'nin bölünmesine asla izin vermeyiz. Değerli kardeşlerim bugün yatırım programını açıkladık. Bir yılda 200 bin iş ve yeni fabrika, yeni işyeri açacağız. 4 yılda 62 milyar yatırım yapacağız. Ama önce FETÖ'nün kökünü kazımamız lazım. Diyarbakır kaybediyor, Siirt kaybediyor, Mardin kaybediyor, benim Kürt, Arap ve Türk kardeşim kaybediyor. PKK ne diyor; "Biz Kürtlerin sorunu için mücadele ediyoruz." PKK terör örgütünün Kürtler diye bir sorunu yok. Kürtlerin PKK diye bir sorunu var. Bu sorunu da el birliği ile ortadan kaldıracağız. Bu alçak terör örgütünün geleceğimizi karartmasına asla izin vermeyeceğiz.



"Bugün 100 gün geçti, Diyarbakır'a üçüncü gelişim. Yine geleceğim. Ama her gelişimizde çok önemli müjdelerle geliyoruz. İlk gelişimizde PKK'lılarla katledilen vatandaşlarımızın acısı paylaşmaya geldim. 23 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımızla tekrar geldik ve 116 tesisin açılışını gerçekleştirdik. Diyarbakır'a son 14 yılda 26 milyar lira yatırım yaptık. Silvan barajını PKK ne yaparsa yapsın yapılacak ve topraklar suyla buluşacak.

"Yine Diyarbakır'a elimiz boş gelmedik"



"Bugün yine Diyarbakır'a elimiz boş gelmedik. Birbirinden önemli müjdeleri bölgenin her tarafından ilan ediyoruz. Şimdi sıkı durun. Diyarbakır'a yapacağımız projeleri özet olara sizlerle paylaşıyorum. Sur Diyarbakır'ın kalbi ve tarihidir. Sur'da, Şırnak'ta, İdil'de, Yüksekova'da, Cizre'de, konut, cami, hastane yatırımları ile yeniden inşa çalışması başlatıyoruz, hayırlı olsun.



"255 milyon tazminat ödüyoruz"

"Şırnak'ta 10 bin, Yüksekova'da 10 bin 700, Nusaybin'de 8 bin yeni konut yapıyoruz. Böylece PKK'nın yıktığı evlerin yerine daha güzelini yapıp teslim ediyoruz. Bölgede toplam 67 bin yeni konut yapıyoruz. Bölgede modern hastaneleri yapmaya devam edeceğiz. 23 vilayetimize 15 tane hastane yapmaya devam ediyoruz. Diyarbakır'ın 33 bin kişilik stadyumu hızla yapılıyor. Kapanan işyerlerine 255 milyon tazminat ödüyoruz. Diyarbakır, Şırnak ve Hakkâri'ye 10 milyar liralık yatırım yapıyoruz. Sosyal yatırım hizmetleri için 400 milyon liralık bütçe ayırıyoruz.

"Terör örgütünü aradan çıkardığımızda Diyarbakır uçacak"

"14 yılda 80 milyar liralık yatırım yaptık bölgeye. Bu terör örgütünü aradan çıkardığımızda Diyarbakır uçacak. Bunun için kararlılığımız devam ediyor; inlerine gireceğiz inlerine. Sadece şehirde değil, dağda hangi taşın altındaysa bulup hesabını soracağız.

"Kaçacak delik ararsınız..."

"Sevgili gençler sizler için çok güzel iş alanları, spor tesisleri ve gençlik merkezleri yapıyoruz. 30 bin gencimizi ilgilendiren projeler. 1000 gencimize özel yatılı yurtlar yapıyoruz. Biz bölgecilik yapmadık, yapmayacağız da. Sizler bu heyecan ve kardeşlik oldukça evel Allah hiç kimse bizimle başa çıkamaz.

"Bakın, hatırlıyorsunuz değil mi 6-7 Ekim olaylarını. 53 tane masum kardeşlerimizin ölümüne sebep olanların kim olduğunu biliyorsunuz. Akılları başlarına gelmemiş, şimdi yine vatandaşları sokağa çağırıyorlar. Vatandaş sokağa inerse siz kaçacak delik ararsınız. Diyarbakırlı sokağa iner ama ay yıldızlı bayrağı ile iner. Terör örgütüne ayar vermek için iner.

(İdam isteriz sloganları)

Başbakan- Merak etmeyin!

“Siz Türkiye topraklarına füze, roket atarsanız karşılığını alırsınız. Suriye'de bizim 911 km hudutumuz var. Sürekli oradan bu kalleş terör örgütleri DAİŞ, PYD maalesef ülkemize sızıyorlar. İşte son olarak Antep'te 59 vatandaşımızı katlettiler. Orada şehit olanların 29'u çocuk. Siz bu günahsız çocuklardan ne istiyorsunuz. Dedik ki, bir tek daha buraya bomba atılırsa canınıza okuruz. Ve neticede ÖSO ile Suriye'ye girdik. Oradaki bütün mikropları temizleyinceye kadar da devam edeceğiz. Diyorlar ki; "Hükümet Kürtlere karşı." Kürtler de, Türkler de başımızın tacı. Biz terör örgütlerine karşıyız.

“Gerekli adımları atıp, milletimizin can ve mal güvenliğimizi sağlayacağız. Binlerce kilometreden gelip Suriye ve Irak'ta ameliyat yapanlar bize laf söyleyemezler. Biz yıllardır birlikte yaşadık, biz kardeşiz. Değerli kardeşlerim, toprak bütünlüğümüz bölünemez. Uluslararası terör tüccarlarının emeline hizmet edecek güney sınırımızda bir yapay devlet kurulmasına asla izin vermeyiz.

"Burunlarından fitil fitil getireceğiz"

"Bizim Suriye'de verdiğimiz mücadele teröre karşı amansız bir mücadeledir. Terörün arkasında duranlar Türkiye'nin Suriye'deki Kürtlere karşı mücadele ettiği yalanını yayıyorlar. Bizim nerede olursa olsun Kürt kardeşlerimizle sorunumuz olamaz. Bizim sorunumuz PKK, PYD, YPG ile. Bunlar topraklarımıza fitne tohumu ekenlerdir. Ama asla başaramayacaklar. Mezhepler, etnik kimlikler bu vatanda asla sorun olmaz. Terörle mücadele devam ederken, herkesi davet ettiğimiz zemin hukuk zeminidir. Burada maalesef bazı belediyeler seçildikten sonra sizin paralarınızı, devletin gönderdiği kaynakları dağa gönderdiler. İşte o paraları dağa gönderenlerin de burunlarından fitil fitil getireceğiz. Bunun için de kararımızı aldık. Ama kim hizmet etmemiş, teröre destek olmamış ve paraları Kandil'e göndermemişse onlarla sorunumuz yok.

"Demokratik, adil ve mutlu bir Türkiye için, çocuklarımızın mutlu bir geleceği için omuz omuza mücadeleye var mısınız? Gençlerimizin geleceğini karartmayalım. Gençlerimizi terör örgütüne asla kaptırmayalım. Kurdukları oyunları heop birlikte bozguna uğratalım."

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