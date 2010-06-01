T24 LogoT24 Logo
Dünya

Başbakandan daha fazla maaş alıyorlar

İngiltere'de 172 devlet memuruna başbakanın 142 bin 500 sterlin olan yıllık maaşından daha fazla para ödeniyor.

01 Haziran 2010 03:00

T24- İngiltere'de 172 devlet memuruna başbakanın 142 bin 500 sterlin olan yıllık maaşından daha fazla para ödeniyor.


İngiltere'nin yeni hükümeti, bilgilerini kamuoyuyla paylaşarak "şeffaf" bir politika izleme kararı aldı.
Ülkenin Muhafazakar Partili Başbakanı David Cameron, hükümet bilgilerinin kamuoyuyla paylaşılacağına ilişkin yeni planla ilgili devlet birimlerine mektup gönderdi.


Cameron mektubunda, kamuoyuyla paylaşılacak bu bilgilerin, suç, sağlık, hükümet harcamaları, maaşlar gibi konuları içereceğini kaydetti. 


İngiliz hükümetinin "şeffaflık planı" çerçevesinde bakanlık ve devlet birimlerinin bu haftadan itibaren maaşlar, harcamalar gibi bazı bilgi ve verileri basın aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. 


David Cameron'ın "şeffaflık" mektubunun ardından da devlet yetkililerinin maaşlarına ilişkin ilk açıklama yapıldı. Buna göre, İngiltere'de 172 devlet memuruna başbakanın 142 bin 500 sterlin olan yıllık maaşından daha fazla para ödeniyor.


Örneğin ülkede Ticaret Ofisi Başkanı John Fingleton yılda 280 bin sterlin, Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) Başkanı David Nicholson yılda 260 bin sterlin kazanıyor. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24