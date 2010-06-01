Başbakandan daha fazla maaş alıyorlar

T24-



İngiltere'nin yeni hükümeti, bilgilerini kamuoyuyla paylaşarak "şeffaf" bir politika izleme kararı aldı.

Ülkenin Muhafazakar Partili Başbakanı David Cameron, hükümet bilgilerinin kamuoyuyla paylaşılacağına ilişkin yeni planla ilgili devlet birimlerine mektup gönderdi.





Cameron mektubunda, kamuoyuyla paylaşılacak bu bilgilerin, suç, sağlık, hükümet harcamaları, maaşlar gibi konuları içereceğini kaydetti.





İngiliz hükümetinin "şeffaflık planı" çerçevesinde bakanlık ve devlet birimlerinin bu haftadan itibaren maaşlar, harcamalar gibi bazı bilgi ve verileri basın aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.





David Cameron'ın "şeffaflık" mektubunun ardından da devlet yetkililerinin maaşlarına ilişkin ilk açıklama yapıldı. Buna göre, İngiltere'de 172 devlet memuruna başbakanın 142 bin 500 sterlin olan yıllık maaşından daha fazla para ödeniyor.





Örneğin ülkede Ticaret Ofisi Başkanı John Fingleton yılda 280 bin sterlin, Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) Başkanı David Nicholson yılda 260 bin sterlin kazanıyor.