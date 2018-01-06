Başbakan'dan çiftçilere mazot ve yem müjdesi

Başbakan Binali Yıldırım, 2018’de çiftçilere yem ve mazot desteği verileceğini açıkladı. Yıldırım “Tarımda iki önemli kaleme büyük destek vereceğiz. Bunun biri mazot diğeri de yem. Yem ve mazota çok büyük destek vereceğiz." dedi.,

Yıldırım CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da “Senin kafan karışık sen biraz dinlen” sözleriyle seslendi.

AKP Kırşehir İl Kongresi'nde konuşan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"15 yıl içinde ihracatta en iyi ikinci seviyeyi bu yıl yakaladık. 157 milyar dolar ihracatı aşarak bir rekora imza attık. 2018'de 170 milyar dolar hedef koyduk, inşallah o hedefi de tutturacağız.

Şimdi 2018'de yeni bir uygulamaya geçiyoruz. Tarımda iki önemli kaleme büyük destek vereceğiz. Bunun biri mazot diğeri de yem. Yem ve mazota çok büyük destek vereceğiz.

Maalesef coğrafyamıza göz dikmiş art niyetli olanlar var. Bunların farkındayız. Kardeş İran halkının bu oyunlara karşı uyanık olmasını özellikle istiyoruz. Bizim için İran'ın istikrarı, huzuru önemlidir. İran'ın huzurunu bozmak için dışarıdan müdahale edilmesini asla hoş görmeyiz, tasvip etmeyiz. O yüzden bir an önce komşumuzun istikrarına ve huzuruna dönmesini bekliyoruz.”

Kılıçdaroğlu’na: Sen biraz dinlen

“Kılıçdaroğlu ne diyor, darbecilere karşı koyan, önleyen vatandaşlarımıza koruma getirmeyin diyor. Bu ne demektir? Bu darbeci bir zihniyet demektir, darbeyi teşvik etmek demektir. Bu ağız FETÖ'nün ağzıdır. Kılıçdaroğlu'nun kafası çok karışık, dinlenmeye ihtiyacı var. Kemal bey bırak artık şu darbe seviciliğini. Sen rahat rahat televizyon izlerken milletin evlatları can mücadelesi verdiler. Ayıptır, ayıp.”