Başbakan'dan CHP'ye: Pişkin pişkin mağdur edebiyatı yapacağına Yenikapı ruhuna sahip çık

Başbakan Binali Yıldırım, darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan soruşturmalarla ilgili olarak "Bir tek vatandaşımızın bile mağdur edilmesine rıza gösteremeyiz. İtirazlar objektif bir şekilde değerlendirilecek, bakanlıklardaki itiraz komisyonları bunları karara bağlayacak" dedi. CHP'li milletvekillerinin soruşturmalara yönelik yaptığı eleştirilere tepki gösteren Yıldırım, "'FETÖ' konusunda CHP'nin faturası çok şişkindir. Şimdi pişkin pişkin mağdur edebiyatı yapacağına ülkeyi uçurumdan döndüren Yenikapı ruhuna sahip çıkın. Bugün mağdurların hakkını savunuyor görüntüsü altında FETÖ'nün sözcülüğünü yapanlar nasıl 15 Temmuz akşamında mahçup oldularsa, yarın, öbür gün mahkum olmaya mahkumdurlar. Terörle mücadelenin yıpratılmasına asla izin vermeyeceğiz. Zaman mağdur edebiyatı yapma zamanı değil, hesap sorma zamanıdır" ifadesini kullandı.

'FETÖ' ile mücadelenin AKP içinde de yürütüldüğünü savunan Yıldırım, "Partimin tüm yöneticilerine, tüm mensuplarına, seçmenlerimize gönül diliyle sesleniyorum. AKP içinde hiçbir hain, hiçbir terörist barındırmaz. Diğerleri FETO ile AKP mücadele ederken aynı şeyleri söylüyorlardı. Onların avukatlığını yapıyorlardı. 15 Temmuz gibi alçak darbe girişimi bile hala bazılarının aklını başına getirmedi. Biz, Türkiye genelinde olduğu gibi AKP içinde de aynı mücadeleyi verdik, veriyoruz. Dedikodulara kulak asıp fitneye gelmeyin" diye konuştu.

Partisinin grup toplantısında konuşan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından ilgili bölüm şöyle:

Bakınız bu kadar büyük bir operasyonda, bu kadar kapsamlı bir mücadelede şüphesiz ufak tefek yanlışlar olabilir. İşin başında söyledim kılı kırk yaracağız, yaşla kurunun bir arada yanmasını önleyeceğiz. Adaletle muhakeme edeceğiz, intikam duygusuyla iş yapmayacağız. Bunu baştan söyledik. Buna rağmen uygulamada hatalar olabilir mi? Olabilir. Ancak bizim tek bir hataya, tek bir yanlışa tahammülümüz olamaz. Bunun da bilinmesini istiyorum. Bir tek vatandaşımızın bile mağdur edilmesine rıza gösteremeyiz. İtirazlar objektif bir şekilde değerlendirilecek, bakanlıklardaki itiraz komisyonları bunları karara bağlayacak. İtirazlarda heyeti de değiştirdik, bakan yardımcılarını heyet başkanı yaptık, ona göre heyetleri de teşkil ettik. Mümkün olan en hızlı şekilde varsa bu mağduriyetleri de gidereceğiz ancak tuzaklara karşı da son derece dikkatli olmamız gerekiyor. Mağdur edebiyatının tehlikeyi gölgelemesine izin vermeyeceğiz. Bu hususta hepinizin dikkatli olmasını istiyorum. Bugünlerde ana muhalefet partisi özellikle dikkatli olması gerekiyor. Bir süredir bakıyoruz ülkemizin 15 Temmuz'da atlattığı badireyi es geçmeye başladılar. Ülkenin içinde bulunduğu tehlikeyi es geçiyor ana muhalefet partisi. Sabah akşam mağduriyet üzerinden kafa karıştırmaya devam ediyorlar. 15 Temmuz'un asıl mağduru şehitlerimizin aileleridir, gazilerimizdir, istiklali, istikbali tehdit edilen 79 milyon vatan evladıdır.

"Bilerek ya da bilmeyerek 'FETÖ'ye destek"

"Eğer siz bütün bunları bir kenara bırakıp yüzde 1'i bile bulmayan tasfiye edilenleri dilinize dolarsanız bunun iyi niyetle, insafla hiçbir alakasız olamaz. Bu tutum, bu söylem, bilerek yada bilmeyerek FETÖ'ye destektir. CHP 17 Aralık 2013'ten sonra FETÖ'ye destek vererek zaten büyük bir yanlışı yapmıştır. Hatırlayın yerel seçimler vardı. Ben İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kampanya yaptım. O bacılar, o ağabeyler CHP ile kol kola kendilerini parçalarcasına nasıl da kampanya yaptılar, şahidim. FETÖ konusunda CHP'nin faturası çok şişkindir. Şimdi pişkin pişkin mağdur edebiyatı yapacağına ülkeyi uçurumdan döndüren Yenikapı ruhuna sahip çıkın. Bugün mağdurların hakkını savunuyor görüntüsü altında FETÖ'nün sözcülüğünü yapanlar nasıl 15 Temmuz akşamında mahçup oldularsa, yarın, öbür gün mahkum olmaya mahkumdurlar. Terörle mücadelenin yıpratılmasına asla izin vermeyeceğiz. Zaman mağdur edebiyatı yapma zamanı değil, hesap sorma zamanıdır.

"Hiç kimse 'FETÖ'nün değirmenine

su taşıyan kişi konumuna düşmesin"

"Şunu da özellikle vurgulamak isterim, kendilerini hesaba çekemeyenler AKP'yi sorgulayarak sözde bulanık suda balık almaya çalışıyorlar. Partimin tüm yöneticilerine, tüm mensuplarına, seçmenlerimize gönül diliyle sesleniyorum. AKP içinde hiçbir hain, hiçbir terörist barındırmaz. Diğerleri FETO ile AKP mücadele ederken aynı şeyleri söylüyorlardı. Onların avukatlığını yapıyorlardı. 15 Temmuz gibi alçak darbe girişimi bile hala bazılarının aklını başına getirmedi. Biz, Türkiye genelinde olduğu gibi AKP içinde de aynı mücadeleyi verdik, veriyoruz. Dedikodulara kulak asıp fitneye gelmeyin. Hiç kimse FETO'nun değirmenine su taşıyan kişi konumuna düşmesin.