Başbakan'dan Can Dündar ve Gül'ün tutuklanmasına: Türkiye’de bir yargı problemi var

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Davutoğlu, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün tutuklanmasına ilişkin olarak, "Türkiye’de bir yargı problemi var. Bu dün başlamadı, Can Dündar’ın ve Erdem Gül’ün tutuklanması bununla başlamadı" dedi.

Davutoğlu, HaberTürk'te gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Davutoğlu, HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın Tahir Elçi’nin polis kurşunuyla öldüğüna ilişkin açıklamasını da şöyle eleştirdi: “Olayın yaşandığı gün ilk toplantımızda derhal olay yeri incelemesi yapılması talimatı verdik. İyi niyet ve şeffaflığı göstermek bağlamında da olay yeri inceleme ekibine baro temsilcilerini de dahil ettik. Varsa suçluları ortaya çıkarmaya çalışırken, oraya giden sivil ekiplere, bu araştırmayı yapacak olan ekiplere saldıranlar bu cinayetin gerçek failleridir. Demek ki örtmek istedikleri bir mesele var. Şimdi Demirtaş’a burada sormak lazım, elinde hangi belge var da bu kanaati serdediyor? Kendisi olay yeri incelemesi mi yaptı?

"Yargı problemi var"

(Can Dündar ve Erdem Gül’ün tutuklanması) Türkiye’de bir yargı problemi var. Bu dün başlamadı, Can Dündar’ın ve Erdem Gül’ün tutuklanması bununla başlamadı. Yassıada, 12 Eylül’de el pençe divan duran hakimlerden, 28 Şubat’ta brifing alan hakimlerden, paralel yapılanmadan bugünlere gelen yargıya güveni sarsan uzun bir süreçten bahsediyoruz. 2010 referandumunda hakim ve savcılara güvenerek düzenleme yaptık. Ama ne oldu? Bir anda paralel yapı HSYK’yı ele geçirdi. Ahmet Şık ve Nedim Şener olayında nasıl tavır aldıklarını herkes hatırlıyordur. Yargı reformuna ihtiyacımız var. Can Dündar ve Erdem Gül’ün haberi için ‘şeref madalyası’ deniyor. O olayın muhataplarından biri benim. Tahran’da mülteci kampındaydım. Türkiye ile ilgili pozitif bir hava oluştu. Ben toplantı yaparken MİT TIR’ları olayı oldu. Bir gün sonra da Cenevre’de Suriye görüşmelerine katılıyorum. Bütün ülkeler Suriye rejimine yüklenirken Suriye Dışişleri Bakanı, gazete haberlerine dayanarak ‘teröristleri besliyorsunuz’ dedi.

"Tutuklu olması istisnai"

O hain çete Suriye Dışişleri Bakanı’nın eline bunu verdi. Böyle bir olayı planlayan zihniyet Türkiye’ye ihanet etmiştir. Açık bir şekilde planlanmış, DAEŞ ile işbirliği yapan bir ülke görünümüne sokma çabası var. MİT TIR’ları olayının böyle bir arka planı var. Bu haberlerin yayımlanması bir suç mu? Buna ben değil mahkeme karar verir. Devletin stratejik çıkarlarını zedeleyenlere dönük hukuki tedbirler dünyanın her yerinde vardır. Bu yargılamanın tutuksuz olması esas olmalıdır. Tutuklu olması istisnaidir. Bu olaya hükümet olarak hiçbir müdahalede bulunmadık. Bu tür durumlarda tutuksuz yargılanma esastır. Kişisel fikrim bu haber devlet sırlarını ifşa.

"Telafi edici tedbirlere öncelik vereceğiz"

Düşürülen uçak ve sonrasında Rusya ile olan ilişkiler paralelinde olası bir doğalgaz sorununa ilişkin Davutoğlu, "Biz şu bölgede DAEŞ'e karşı operasyona yapacağız. Koordine edelim denseydi bu olay yaşanmayabilirdi. Bilseydik. Onlar da zaten daha dikkatli olurlardı. Telafi edici tedbirlere öncelik vereceğiz. Zarar gören ithalatçılarımızın, turizmcilerimizin ve Türk ekonomisinin bundan etkilenmemesi için neler yapacağımızı, kısa vadede alacağımız tedbirleri yakında kamuoyu ile paylaşacağım. İhracat dengeleri, enerji alanında eğer bir zarar söz konusu olacaksa, bu karşılıklı olacak bir zarardır. Yaş sebzeye ve diğerlerine gelen bazı yaptırımlar, Türkiye'nin dünyada meyve, sebze pazarında sıkıntısı yok. Başka yere de satar. Onun tedbirlerini alırız. Yarın ilk alacağımız karar, Rusya gümrüklerinde bekleyen yaş meyve ve sebzelerimizin orada bozulmasını engelleyecek şekilde geri çekmek. Bunları çekeriz. Elimizde kalanlar ve diğerlerini de başka pazarlara sevk edilebilecek olanları sevk ederiz. İhracatçılarımızın zarar görmemesi için de gereken tedbirleri alırız. Bir tür beklenmedik afet gibi değerlendirin. Enerjide ben Rusya'nın böyle bir yola tevessül edeceğini düşünmüyorum uluslararası hukuktan kaynaklanan karşılıklı haklarımız, taahhütler var.

"Enerjide ben Rusya'nın böyle bir yola tevessül edeceğini düşünmüyorum"

Enerjide ben Rusya'nın böyle bir yola tevessül edeceğini düşünmüyorum. Çünkü çok ciddi karşılıklı angajmanlar, uluslararası hukuk, reel olarak 2. müşterisiyiz. Hem de uluslararası hukuktan kaynaklanan karşılıklı haklarımız, taahhütler var. Yani bu bavul ticareti değil. Dur dediğinde duracak olan. Karşılıklı taahhütler var. En kötü ihtimalle de hazırlıklı olmamız lazım. Onun için de enerji bakanlığımıza değişik alternatifleri çalışma talimatı verdim. İran'dan doğal olarak gelen gazımız var. Perşembe günü Azerbaycan'da olacağım. Öncelikle Rusya'nın böyle bir adım atmaması yönünde beklentimi ifade etmek istiyorum. Bunun için de gerekli görüşmeleri yaparız. Atarsa, inşallah bu çalışmaların hepsini yaparız.