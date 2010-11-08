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Başbakan'dan Baydemir'e tazminat davası

Erdoğan, BDP'li Osman Baydemir hakkında 50 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı.

08 Kasım 2010 02:00

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, KCK operasyonları sonrasında 24 Aralık 2009’da BDP Diyarbakır il binası önünde yaptığı küfürlü konuşma nedeniyle Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı BDP'li Osman Baydemir hakkında Ankara 10’uncu Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 50 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı.


Baydemir ne demişti?

Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir ve eski DTP milletvekilleri, gözaltına alınan belediye başkanları ilgili açıklama yapmış ve kendilerini şahin ve güvercin olarak ayıranlara "Has..tirin" diye seslenmişti. 

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK’nın Türkiye yapılanması Kürdistan Topluluk Birliği'ne yönelik yapılan operasyon Barış ve Demokrasi Partisi'nde (BDP) düzenlenen basın açıklamasıyla protesto edilmişti.

BDP'ye geçen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, partilileri arasında ‘Şahin' ve ‘Güvercin' tanımı yapanlara tepki göstermiş, “Bunu söyleyenlere has...tir diyoruz. Kendi değerlerine ihanet eden tek Kürt politikacı bulamayacaksınız. Şeyh Sait ve Seyit Rıza ihanete uğradı. Ama ondan sonrakiler ihanete uğramadı, uğramayacaktır” demişti.


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