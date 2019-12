Başbakan'dan Başbakan'a: İster asarsın ister kesersin...

T24 -

Cumhurbaşkanı da çocukları kabul etti

Baykal: İşi bağlamasını biliyor, lafta kalmasın diyor

Başbakan Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Elgin Kocababa'ya bıraktı.Başbakan Erdoğan, son zamanlarda yorgun olduğunu belirterek görevinin Başbakan Elgin Koçubaba'ya devrettiğini ifade etti.Ardından 4. sınıf öğrencisi Koçubaba, konuşmasına başlamadan önce Başbakan Erdoğan'a "Konuşmama başlayabilir miyim?" sorusunu sordu. Başbakan Erdoğan'dan cevaben "Artık yetki sende. İster asarsın ister kesersin. Her şey sende" sözlerini sarf etti.Konuşmasının ardından bazı bakanlara talimatlar da veren Koçubaba'ya Başkanlık sistemiyle ilgili bir soru soruldu. Koçubaba, "Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye'nin 7 bölgesinden 341 öğrenci ile öğretmenlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı. Çankaya Köşkü'nde düzenlenen programda, öğrenciler çeşitli gösteriler sundular. Koçubaba, "Bu konuda sayın Başbakan’a katılmıyorum. Başkanlık sisteminin gelmesini istemiyorum. Ulu önder Atatürk ülkemiz için Cumhuriyet’i uygun gördü. Ülkemiz için en iyisinin Cumhuriyet olduğunu düşünüyorum" yanıtını verdi.Gösteriler sırasında, Cumhurbaşkanı Gül'ün yanına yaklaşan bir kız çocuğu, Cumhurbaşkanının önündeki sehpada bulunan suyu Gül'ün yardımıyla içti ve daha sonra yanına oturdu. Gösterilerin ardından öğrencilere hitap eden Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sözlerine, ''Hoşgeldiniz, neşe getirdiniz, gözlerinizden öpüyorum'' diyerek başladı.''Bugün 23 Nisan, neşe doluyor insan'' diyen Gül, öğrencilerin her zaman neşeli olmasını arzu ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Gül, çocuklara şöyle seslendi:''Önce anne babalarınızın sözünü dinleyin, öğretmenlerinizin sözünden çıkmayın. Öğretmenlerinize de teşekkür ediyorum. Sizleri geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için uğraşıyorlar, ihtimam gösteriyorlar. Dersleriniz iyi olsun, çok çalışın. Tabii ki oyun da oynayın, eğlenin. Sizlere asıl tavsiyem, bilgili, ahlaklı, büyüklerine saygılı, vatanını ve milletini seven çocuklar olun. Unutmayın ki bu ülkeyi sizlere emanet edeceğiz.''Bu arada, Cumhurbaşkanı Gül, program öncesinde Türkiye'nin çeşitli yerlerinden davet edilen 17 şehit çocuğunu kabul etti.CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Cumhuriyet Halk Evleri'nden gelen bir grup çocuğu kabul etti.Baykal, CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin ile gelen çocuklarla tokalaşarak, sohbet etti. Daha sonra grubu temsilen Şilan Palandöken adlı çocukla kürsüye çıkan Baykal, sözü ve kürsüyü Palandöken'e bıraktıPalandöken, 1 yıldır Cumhuriyet Halk Evleri'ne devam ettiğini, bunun, okulda ve sosyal hayatta olumlu etkilerini gördüğünü, başarısını yükselttiğini, özgüvenini artırdığını anlattı. Bunun üzerine Baykal, ''Belli'' diye espri yaptı.Baykal, Palandöken'in, Cumhuriyet Halk Evleri'nin sayısının artırılması için destek istemesi üzerine ise ''İşi bağlamayı biliyor, lafta kalmasın diyor'' dedi.Baykal, çocuklara, ''Türkiye adına karar aldığınız, Türkiye'yi yönettiğiniz bir dönemde inanıyorum ki ülke çok daha iyi olacaktır. Birlikte teröre son vereceğiz, silahı, şiddeti kaldıracağız, kimse, ailesinin parası olmadığı için okuyamaz duruma düşmeyecek. Engellilere birlikte sahip çıkacağız'' diye seslendi.''Şimdi siyasetle ilginiz yok'' diyen Baykal, çocukları, en kısa zamanda, CHP milletvekillerinin koltuklarında oturacakları günleri özlemle beklediğini belirtti. Baykal, ''Hepinizi buraya davet ediyorum'' dedi.