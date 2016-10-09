Başbakan'dan AKP'li vekillere: Şikayet ettiğinizi görüyorum; FETÖ konusunda şikayet değil, mücadele makamısınız

Başbakan Binali Yıldırım, basına kapalı toplantıda milletvekillerine, “Vatandaşımızın FETÖ ile mücadeleye verdiği desteği ölçtük. Yüzde 93 çıktı. Bazı arkadaşlarımın şikayet ettiğini görüyorum. Siz FETÖ terörü konusunda şikayet değil, mücadele makamısınız” mesajı verdi.

Yeni Asır gazetesinden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, Başbakan Binali Yıldırım, bir yandan 'FETÖ' diğer yandan da muhalefetin AKP içinde "FETÖ'cü olduğu" algısı yaratmaya çalıştığını ileri sürerek "Bu bir algı operasyonudur. Bu tuzağa düşmeyelim. Dikkatli olmalıyız" dedi. Daha önce PKK ile mücadele için "artık savunma değil, taarruz zamanı" diyen Yıldırım, 'FETÖ' için de "şikayet değil mücadele zamanı" yorumu yaptı.

Başbakan Yıldırım'ın önceki gün milletvekilleri yaptığı görüşmelerin en önemli gündem maddeleri 'FETÖ' ile mücadele, Suriye ve Irak'taki gelişmeler oldu. Milletvekillerinin hemen hemen hepsi 'FETÖ' ile mücadeleye dönük görüşlerini dile getirirken örgütün siyasi ayağına ilişkin kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan tartışmaya dikkat çekti. Yıldırım bunun üzerine şu mesajları verdi:

"Bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlar"

"Bir yandan FETÖ, bir yandan muhalefet AK Parti içinde FETÖ'cü olduğu algısı oluşturarak bizi birbirimize düşürmeye çalışıyor.

"Muhalefet ve başka grupların sürekli siyasi ayağın ortaya çıkartılmasına yönelik sözleri algı operasyonu. AK Parti içinde FETÖ'cüler olduğuna dair şüphe uyandırılmaya çalışılıyor.

"Biz zaten üzerimize düşeni 17/25 Aralık'tan beri yapıyoruz. Bu tuzağa düşmeyelim.

"Dikkatli olmalıyız. Biz bu oyuna gelmeyelim. AK Parti'nin içini gayet iyi biliyorum.

"Ama bir şey varsa da gereği yapılır.

"Şikayet değil, mücadele makamıyız"

"Bazı arkadaşların da şikayet ettiğini görüyorum. Ben daha önce PKK ile mücadele konusunda 'artık savunma değil taarruz zamanı' demiştim. FETÖ terörü konusunda da siz şikayet makamında değil mücadele makamındasınız. Eğer bildiğiniz bir şey varsa ilgili makamlara iletin. Siyaseten ne getirir ne götürür diye düşünmeyin.

"Biz sizin arkanızdayız. Şikayet edeceğinize gereğini yapın.

"Kamuoyu da bizden şikayet değil mücadele bekliyor.

"Mağduriyetler için gereğini yapıyoruz"

"Mağduriyetler de gereğinden fazla abartılıyor. Haksızlık yapmamaya azami gayret gösteriyoruz.

"Çok büyük mesafe katettik"

Başbakan Yıldırım, Tuzla Selah Tersanesi'ndeki 'TCG YZB. Güngör Durmuş' gemisinin suya indirilmesi törenine katıldı. Törende Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu da yer aldı. Törende Kıbrıs Barış Harekatı'nda uygulanan ambargonun ders olduğunu belirten Yıldırım "Geldiğimiz noktada hem yerlileşme hem millileşme konusunda çok büyük mesafe katettik" dedi.

"Her şey bize mal eilemez"

Milletvekilleri, sınav sistemine bakıldığında her şeyin AKP'ye mal edilmesinin son derece yanlış olduğuna dikkat çekip "FETÖ'nün ne zaman büyüdüğü ortada. AK Parti geldiğinde bunlar zaten belli noktaya erişmişlerdi" görüşünü dile getirdi. Başbakan Yıldırım da bu görüşlere katıldığını söyledi.

"Musul'da teyakkuz halindeyiz"

Yıldırım "Musul konusunda ani ve tehlikeli gelişmeler olabilir. Bu nedenle teyakkuz halindeyiz. Musul ve Irak bizim için önemli bir süreç. Yakından takibini yapıyoruz" dedi.



