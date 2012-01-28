Başbakan'dan Ahmet Altan ve Perihan Mağden'e dava

T24 - Başbakan Tayyip Erdoğan, Taraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan ve Perihan Mağden'e toplam 37 bin 500 liralık tazminat davası açtı.



Erdoğan, Altan'ın 4 Ocak tarihli “Devlet yardakçılığı ve ahlak” başlıklı yazısı nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 125. maddesine göre, kamu görevlisine hakaret iddiasıyla 30 bin TL, Taraf yazarı Perihan Mağden’e de 5 ocak tarihli “Yok artık Sayın Başbakan” başlıklı yazısı nedeniyle 7 bin 500 TL tazminat talebiyle hukuki süreç başlattı.





Ahmet Altan ne demişti?



Başbakan Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel tarafından gönderilen tebligatta, Ahmet Altan’ın Kum Saati köşesinde kaleme aldığı “Devlet Yardakçılığı ve Ahlak ” yazısında, “Senin başbakanlığını yaptığın devlet bu ülkenin 35 çocuğunu bombalarla parçaladı. Ya sen kendi yönetimindeki devlet tuzağa düşürdü, ya da sen bile bile öldürdün. Bombacılara sahip çıkarak, gerçekleri halkından saklayarak, olayları saptırarak, tuzağa düşürmediğini anlattın bize. O zaman öldürülen çocukların hesabını ver. Bu çocukları niye öldürdünüz, bize bunun söyle” diyerek resmi ya da gayri resmi hiçbir belgeye dayanmayan, müvekkilimin bir gün önceki açıklamasını hiç duymamış gibi, böyle sorumsuzca çıkarım ve varsayımlarla katlanılması çok zor ve çok ağır iftira ve ithamlarda bulunduğu öne sürüldü.



Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi’ne verilen dilekçede de, Ahmet Altan ve Perihan Mağden’in sözkonusu yazılarda, Başbakan Erdoğan’ın manevi şahsiyetine yönelik, kişilik haklarına aykırı nitelikteki tahkir ve tezyif edici haksız ve hukuka aykırı beyanatlar bulunduğu iddia edildi.





