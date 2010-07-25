-BAŞBAKANDAN "LOZAN" MESAJI ANKARA (A.A) - 24.07.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Millet ve devlet olarak Cumhuriyetimizin bütün değer ve kazanımlarını korumaya ve geliştirmeye, Türkiye'yi bu temeller üzerinde yükselterek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesinin ötesine taşımaya kararlıyız'' dedi. Başbakanlık Basın Merkezinin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Başbakan Erdoğan, Lozan Barış Antlaşmasının 87. yıl önümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Lozan Barış Antlaşmasıyla, Kurtuluş Savaşı'nda cephede kazanılan büyük zaferin diplomatik yanının tamamlanmış olduğunu ve bağımsızlık ve egemenliğin uluslararası alanda tescil edildiğini vurgulayan Başbakan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: ''Tarihimizin önemli bir dönüm noktası olan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu belgeleri arasında yer alan bu Antlaşmayla ülkemiz bugünkü sınırlarına kavuşmuştur. Millet ve devlet olarak Cumhuriyetimizin bütün değer ve kazanımlarını korumaya ve geliştirmeye, Türkiye'yi bu temeller üzerinde yükselterek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesinin ötesine taşımaya kararlıyız. Bu düşüncelerle, Lozan Barış Antlaşması'nın yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını ve anlaşmanın mimarı olan devlet adamlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum.''