Başbakan'dan '3. köprüyü hızlandırın' talimatı

Başbakan, İstanbul'a üçüncü boğaz köprüsünü de içine alan Kuzey Marmara Otoyolu'nun hızlandırılması için talimat verdi. Projenin öngörülen sürede tamamlanması için Başbakan imzalı 18 maddelik bir genelge yayımlandı.

Başbakan ilk talimatı Maliye'ye verdi. Hürriyet gazetesinden Aysel Alp’in haberine göre proje kapsamında yapılacak kamulaştırmalar için ödeneklerin tamamı, gecikmeye mahal vermeyecek şekilde, yılın ilk üç ayında serbest bırakılacak.

İkinci olarak proje güzergahında yapılması gereken imar planı ve değişiklikleri, kanunda belirtilen azami süreler beklenmeksizin, en kısa sürede yapılacak. Projeyle ilgili harita üretimi, kıyı kenar çizgisinin tespiti, imar planına esas jeolojik ve jeo-teknik etüt raporlarının hazırlanması veya onaylanmasına ilişkin her türlü iş ve işlemler; ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca en kısa zamanda sonuçlandırılacak.

- Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM), proje güzergâhında bulunan su, kanalizasyon, doğalgaz ve petrol boru hatları ile elektrik, haberleşme hatları ve tesislerinin güzergâh dışına taşınması sırasındaki talepleri ilgili kuruluşlar tarafından geciktirilmeksizin yerine getirilecek.

- Projenin yapımı için gerekli olacak taş ocakları, kum-çakıl ocakları ve ariyet ocaklarının kamulaştırma, üretim izni, ruhsat ve tahsis işlemlerinin hızla gerçekleştirilebilmesi için gereken işlemler; ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca öncelikli ve ivedi olarak neticelendirilecek.

Orman da tahsis edilecek

- Projenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar ile ormanlık alanlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazların KGM’nin talebi doğrultusunda tahsis, izin, irtifak veya yola terkin işlemlerinin hızla yürütülebilmesi için gerekli önlemler ilgili idarelerce alınacak. Bunun için gerekirse mevzuatı çerçevesinde ilgili idarelerin taşra birimleri de yetkilendirilerek gecikmeye mahal verilmeyecek.

- Proje güzergâhında, 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu gereğince Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü veya il özel idarelerince yapılacak veya yaptırılacak toplulaştırma çalışmalarına öncelik verilecek.

Davalar hızlansın diye…

- Proje güzergâhında yapılacak kamulaştırmalar için 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10’uncu maddesi uyarınca açılan bedel tespit ve tescil davalarının kısa sürede neticelenebilmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca gerekli tedbirler alınacak. Kamulaştırılacak taşınmazların değer tespitine yönelik olarak, KGM’nin ve mahkemelerin talep edeceği bilgi ve belgeler ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerekli özen gösterilerek en kısa zamanda gönderilecek.

- Kamulaştırma çalışmalarının sağlıklı ve acele olarak neticelendirilebilmesi için; proje bünyesinde yapılacak çalışmalar sırasında talep edilmesi halinde kamulaştırma planlarının hazırlanmasına ilişkin bilgi ve belgelerin gönderilmesine, planların arazi ve büro kontrollerinin yapılmasına ve 2942 sayılı Kanun uyarınca kamulaştırma işlemleri tamamlanan taşınmazların tapuda tescil-terkin edilmesine dair işlemler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ilgili birimlerince acele olarak gerçekleştirilecek.

- Proje için çevre mevzuatı gereğince alınması gereken izinlere ilişkin talepler ile bu taleplere ilişkin verilecek görüşler Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca acele olarak sonuçlandırılacak.

Tarihi eser çıkarsa….

- Proje güzergâhı kapsamında bulunan veya yol yapım çalışmaları sırasında ortaya çıkacak taşınır veya taşınmaz tabiat ve kültür varlıklarına konu olan buluntulara rastlanması durumunda, durum ilgili Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bildirilecek ve Kurullar konuyu gündemine ivedilikle alacak. Bu konudaki Kurul çalışmalarına, sadece üyelere konu hakkında bilgi vermek üzere KGM teknik elemanları da çağrılacak, çalışmaların projenin özellikleri de dikkate alınarak, gecikmesine meydan verilmeden yapılması sağlanacaktır.

- Proje kapsamında yer alan 3. Boğaz Köprüsünün yapımı esnasında, KGM tarafından talep edilen zamanlarda bölgedeki deniz ve hava trafiğiyle ve uçuş emniyetiyle ilgili talepler ilgili ve yetkili idarelerce zaman geçirilmeksizin yerine getirilecek, bu konuda ilgili ve yetkili idarelerce alınması gereken tedbirler zamanında alınacak.

Tüm projelerden öncelikli

- Kuzey Marmara Otoyolu Projesi, etkileşim halinde olduğu veya etkileşime girebileceği diğer projelere göre öncelik teşkil edecek.

- Güzergahın geçtiği yerlerdeki mülki ve idari yöneticiler ile ilgili idarelerin taşra birimleri, kamulaştırılması yapılan taşınmaz malların maliklerinin ve adreslerinin tespitinde gecikmeye mahal verilmeyecek şekilde yardımcı olacak.

Yeknesaklık sağlansın

- Kamu kurum ve kuruluşlarından, belediyelerden ve ilgili tapu müdürlüklerinden proje güzergahında kamulaştırılacak taşınmaz mallar için; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10’uncu maddesi uyarınca açılabilecek olan davalarda, aynı Kanunun 11’inci maddesi gereğince KGM’ye verilecek emsal verileri ile mahkemelere sunulacak veriler arasında yeknesaklığın sağlanabilmesi için gerekli özen gösterilecek.

- Projenin hazırlanması için fotogrametri yöntemle alım için gereken uçuş izinlerinin ivedilikle verilmesi sağlanacaktır.

Askeri alan izninin süresi

- Askeri alanlarda çalışma (proje ve kamulaştırma planları) yapmak için gerekli izin süreçleri en seri bir şekilde tamamlanacak, çalışmaların tamamlanabilmesi için verilecek müsaadenin işlemlerin gerektirdiği süreleri ihtiva etmesine özen gösterilecek.

- Proje ile ilgili her türlü plan, proje, yapım ve detay çalışmaları sırasında iş ve işlemlerin hızlı ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi için KGM merkez birimlerine, Karayolları 1. ( İstanbul ) Bölge Müdürlüğü ile KGM’nin görev ve yetki vereceği diğer taşra birimlerine, idare adına iş yapan yüklenici ve alt yüklenicilere tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından mevzuatı gereğince gerekli yardım ve destek sağlanacak.

Dev proje

Türkiye 'nin ikinci büyük otoyol projesi olan Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul 'a yapılacak 3. köprüyü de içinde barındırıyor. Boğaz’a yapılacak 3. köprü üzerinden Adapazarı'nı Tekirdağ'a bağlayacak 414 kilometre uzunluğundaki projenin maliyeti kamulaştırma bedeliyle birlikte 6 milyar doları buluyor.