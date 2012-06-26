Başbakan’a yayın durdurma yetkisi

Milli güvenlik gerekçesiyle Başbakan’a verilen radyo ve TV yayınlarını durdurma yetkisinin iptali için yapılan başvuru reddedildi.



CHP, RTÜK Yasası’nda yer alan Başbakan’a "radyo ve TV’lere yayın yasağı koyabilme’’ yetkisi veren düzenlemenin iptali için dava açmıştı.

Davayı karara bağlayan Anayasa Mahkemesi, CHP’nin bu istemini reddetti.

Söz konusu düzenlemede ‘’Millî güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hâllerde yahut kamu düzeninin ciddî şekilde bozulmasının kuvvetle muhtemel olduğu durumlarda, Başbakan veya görevlendireceği bakan geçici yayın yasağı getirebilir’’ ifadeleri yer alıyor.