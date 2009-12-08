Başbakan'a Türkiye'ye dön çağrısı

T24-

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'de bazı konuların üst üste geldiğini ve Türkiye'yi çok büyük bir sürece sürüklediğini belirterek, “Sayın Başbakan, okyanus ötesinden yorum getirmesin. Terör üzerinde kararlı ve ciddi bir duruş sergilesin” dedi.

Bahçeli, Grup Toplantısı çıkışında gazetecilerin Tokat'taki terörist saldırıya ilişkin sorularını cevaplandırdı.

Başbakan Recep Tayip Erdoğan'ın “saldırının zamanlamasının manidar olduğu” yönünde açıklamalar bulunduğunun anımsatılması üzerine Bahçeli, “Sayın Başbakan, okyanus ötesinden yorum getirmesin. Terör üzerinde kararlı ve ciddi bir duruş sergilesin. Olayı, kendilerinin de ifade ettiği gibi, çok yönlü incelesin. Türkiye'de bazı konular, üst üste gelmektedir ve Türkiye'yi çok büyük bir sürece sürüklemektedir. Meksika yolculuğundan vazgeçip, Ankara'ya dönüşü daha hayırlı olur diye düşünüyorum” diye konuştu.

Devlet Bahçeli, terör saldırısının gerçekleştiği yerde “MHP'nin yüzde 50 oy aldığı” yönünde bazı yorumlar yapıldığının sorulması üzerine, “Bu tür yorumlar kadar çirkin, bu tür yorumlar kadar karıştırıcı, bu tür yorumlar kadar Türkiye'de çatışmacı yanlısı hangi basın mensubuysa şiddetle kınıyorum. Esas yargılanması gereken bu insanlar olması gerek diye düşünüyorum” dedi.

Bahçeli, DTP Genel Başkan Yardımcısı Emine Ayna'nın “tavanlarının dağa çıkmasına” yönelik açıklamasını soran basın mensubuna, “O onların bileceği iş. Ona sor. Sen biraz heveslisin bu işlere ona sor” karşılığını verdi.

CHP: BAŞBAKAN'IN DERHAL DÖNMESİ LAZIM

CHP Genel Saymanı ve Parti Sözcüsü Mustafa Özyürek, “Başbakan'ın derhal Türkiye'ye dönerek terörist saldırılara el koyması gerekir” dedi.

Özyürek, yaptığı yazılı açıklamada, Ak Parti'nin iktidarı devraldığı 2002 yılında teröre 6 şehit verildiğini, gelinen noktada ise bir günde 7 şehit verildiğine işaret etti.

CHP'li Özyürek, şunları kaydetti: “Tokat'da meydana gelen hain saldırıda 7 askerimiz şehit olmuştur. Askerlerimizin ailelerine ve Türk milletine başsağlığı diliyoruz. Hain saldırıyı gerçekleştirenlerin bir an önce bulunmasını bekliyoruz. Böyle bir ortamda Başbakan'ın, dış gezisini kesmemesi son derece yanlıştır. Bu gezinin önemli aşaması olan 'Obama görüşmesi' tamamlandığına göre, Başbakan'ın ve yanındaki heyetin Türkiye için önemli bir teması söz konusu değildir. Başbakan'ın derhal Türkiye'ye dönerek terörist saldırılara el koyması gerekir. Başbakan'ın derhal Türkiye'ye dönerek sorumluluğunun gereklerini yerine getirmesini talep ediyoruz.”