Başbakan'a soruldu: AKP'li 48 belediye başkanının daha görevden alınacağı doğru mu?

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, belediye başkanlarının istifalarını Meclis'e taşıdı. CHP'li Tanrıkulu, Başbakan Binali Yıldırım’a "AKP’li 48 belediye başkanının daha görevden alınacağı doğru mudur?" diye sordu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 6 belediye başkanının istifasını istediği iddia edilmişti. İstifası istenen belediye başkanları arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de bulunuyor.

Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na soru önergesi veren Tanrıkulu; AKP’li 50 belediye başkanının görevden alınacağı iddialarının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile Düzce Belediye başkanlarının görevlerinden istifa ettiğini belirterek, "Kayyım atanan belediyeler göz önüne alındığında, görevden alınan belediye başkanların yerlerine kayyım atanacağı iddiası doğru mudur?” diye sordu.

"Belediye başkanlarının istifa gerekçesi nedir?"

Gazete Duvar’ın aktardığı habere göre, Tanrıkulu’nun yanıt istediği diğer sorular şöyle:

* İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile Düzce Belediye Başkanının görevlerinden istifa etmelerinin gerekçesi nedir?

* Bahse konu gerekçeler kamuoyu ile paylaşılacak mıdır?

* 15 Temmuz FETÖ Darbe Girişimi sonrası, 16 Temmuz 2016- 25 Eylül 2017 tarihleri arasında kayyım atanan belediye sayısı kaçtır? Kayyım atanan belediye sayısının partilere göre dağılımı nasıldır?

"Bu istifaları kim istemektedir?"

* Kayyım atanan belediyeler hangi kriterlere göre belirlenmiştir?

* İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile Düzce Belediye Başkanı görevlerinden istifası akabinde, AKP’li 48 belediye başkanının daha görevden alınacağı ya da istifa ettirileceği iddiası doğru mudur? İddia doğru ise, bu belediye başkanları kimlerdir ve bu istifaları kim ya da kimler istemektedir?

* Kayyım atanan belediyeler göz önüne alındığında, görevden alınan belediye başkanların yerlerine kayyım atanacağı iddiası doğru mudur? İddia doğru ise, bu belediyeler hangileridir?

* Ankara, Bursa, Balıkesir, Uşak, Niğde ve Nevşehir illerinde de Belediye Başkanlarının görevden alınacağı ya da istifa ettirileceği iddiaları doğru mudur? İddialar doğru ise, bahse konu belediye başkanlarının hangi gerekçelerle istifaları istenmektedir?