Başbakan'a 'siyah' koruma

Çocuklara oyuncak dağıttı

Siyahlı takımlı koruma ordusu

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, mitingi için bugün Sivas'a gitti. Başbakan Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak ''ANA'', saat 12.05'te Sivas Havaalanı'na indi. Erdoğan'ı, Sivas Valisi Veysel Dalmaz, milletvekilleri, diğer yetkililer ve partililer karşıladı.Başbakan Erdoğan ile Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek de Sivas'a geldi.Erdoğan ve beraberindekiler otobüsle havaalanından ayrıldı.Başbakan Erdoğan, hava alanından ayrıldıktan sonra güzergâhtaki Çelebiler Köyü yakınlarında kendisini bekleyen ve sevgi gösterisinde bulunan bir grup vatandaşı görünce otobüsü durdurdu. Başbakan Erdoğan, burada çocuklara oyuncak dağıttı.Namaz çıkışında cami önünde toplanan bir grup vatandaş Erdoğan'a alkışlarla sevgi gösterisinde bulundu, Başbakan da vatandaşları el sallayarak selamladı.Partisinin Sivas'ta düzenlediği mitinge katılan Erdoğan, Sivas Valiliğini ziyaret etti ve Sivas Belediyesinin Atık Su Arıtma Tesisi'nin açılışını da yaptı.Erdoğan'a siyah takım elbiseli çok sayıda korumanın eşlik etmesi dikkat çekti. Siyahlı takımlı korumalar, Başbakan'ın bulunduğu seçim otobüsünün etrafında adeta etten duvar ördü. Özel harekât polisleri de miting alanına bakan yüksek binaların çatısında önlem aldı.Erdoğan'ın bulunduğu otobüs daha sonra yol üzerindeki Sivas Çimento Fabrikası karşısında bulunan caminin önünde durdu. Başbakan Erdoğan, Cuma namazını burada kıldı.