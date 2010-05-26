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Başbakan'a parolayla hakaret eden Astsubay'a ihraç

Astsubay Üstçavuş Güler, "parola ve işaret" talimatnamesi soruşturması sonunda tutuklanıp, bir süre sonra serbest kalmıştı.

26 Mayıs 2010 03:00

T24 - Erdek Deniz Üs Komutanlığı'nda şubat ayı parola ve işaret talimatnamesine ilişkin yürütülen soruşturma sonunda tutuklanan ve bir süre sonra serbest bırakılan Deniz Astsubay Üstçavuş Çağrı Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edildi.


Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Astsubay Üstçavuş Güler hakkında yürüttüğü disiplin soruşturmasını sonuçlandırdı.


Soruşturma sonunda, Deniz Astsubay Üstçavuş Güler'in Milli Savunma Bakanlığı'nın onayı ile TSK'dan ihracına karar verildi.


Bir gazetede, 22 Şubat 2010 tarihinde Erdek Deniz Üs ve Garnizon Komutanlığı Şubat ayı parola ve işaret talimatnamesinde "adi" ve "başbakan" ifadelerinin kullanıldığına ilişkin bir haber yer almıştı.


Haberler üzerine Genelkurmay Başkanlığı açıklama yaparak, "parola" konusundaki habere ilişkin olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca soruşturma başlatıldığını bildirmişti.


Soruşturma kapsamında Erdek Deniz Üs Komutanlığı Mayın Filosu Komutanlığında görevli Deniz Astsubay Üstçavuş Çağrı Güler, Donanma Komutanlığındaki askeri mahkeme tarafından 25 Şubat 2010 tarihinde tutuklanmıştı.


Deniz Astsubay Üstçavuş Güler, 20 Nisan 2010 tarihinde serbest bırakılmış ve Erdek Deniz Üs Komutanlığındaki görevine dönmüştü.


Bu arada Deniz Kuvvetleri Komutanlığı da Deniz Astsubay Üstçavuş Güler hakkında "disiplin soruşturması" başlatmıştı.

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