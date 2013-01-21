T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başbakan'a 'oy yok' diyen öğretmen atamayı eşi için istemiş

Başbakan'dan atama talebinde bulunan öğretmenin atamayı eşi için istediği öğrenildi

21 Ocak 2013 15:40

Gaziantep’te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a “Atama yoksa oy da yok” diyen ve Başbakan’ın “O oy senin olsun” yanıtı verdiği kişinin bir devlet okulunda öğretmen olduğu, atamayı ise eşi için istediği belirtildi.

Gaziantep 3’üncü Organize Sanayi Bölgesi’ndeki açılış sırasında kalabalık arasında bulunan 30 yaşlarında bir kişi, “Öğretmenler Şubat’ta atama bekliyor” diye bağırdı. Bunu duyan Başbakan Erdoğan, “Kusura bakmayın. Ne söylediysek o olur, başkası olmaz” diye yanıt verince aynı kişi, “Atama yoksa oy da yok” diye devam etti.

Başbakan bu sözlere karşılık, “Sağol o oy senin olsun. Biz böylespekülasyonlara gelmeyiz. Al oyunu kendine sakla tamam. Sen vermen gereken yere ver. Bize kimin oy vereceği belli, bak burada görüyorsun. Sen kendine sakla” dedi.

Bu kişi de polislerce salondan çıkarılarak gözaltına alındı. Savcı talimatıyla serbest kaldı.Yaklaşık 2 saat süreyle gözaltına alınan ve adı açıklanmayan kişinin yapılan incelemesinde bir devlet okulunda öğretmen olduğu, eşinin ise atama beklediği, Başbakan’dan o nedenle atama isteminde bulunduğu ortaya çıktı.

Gözaltına alınan kişinin sorgusunun ardından, Cumhuriyet Savcısı tarafından suç unsuru oluşmadığı için resmi gözaltı işlemi yapılmadan serbest bırakıldığı bildirildi.

Şamil Tayyar Twitter’dan yazdı. AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar da Twitter hesabından gözaltına alınan kişinin öğretmen olduğunu doğrularken, “Başbakana ‘atama istiyoruz yoksa sana oy yok’ diyen zat atanmış öğretmen çıktı, yani memur... Bir yakını varmış. Bazıları zat ifadesine takmış! Zat, kişi demek. Öğretmen başbakana posta koyacak, sen kişi bile diyemeyeceksin! Bu ne bağnazlıktır ya?” diye yazdı.

ETİKETLER

başbakan recep tayyip erdoğanatamaöğretmen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24