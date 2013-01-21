Başbakan'a 'oy yok' diyen öğretmen atamayı eşi için istemiş

Gaziantep’te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a “Atama yoksa oy da yok” diyen ve Başbakan’ın “O oy senin olsun” yanıtı verdiği kişinin bir devlet okulunda öğretmen olduğu, atamayı ise eşi için istediği belirtildi.

Gaziantep 3’üncü Organize Sanayi Bölgesi’ndeki açılış sırasında kalabalık arasında bulunan 30 yaşlarında bir kişi, “Öğretmenler Şubat’ta atama bekliyor” diye bağırdı. Bunu duyan Başbakan Erdoğan, “Kusura bakmayın. Ne söylediysek o olur, başkası olmaz” diye yanıt verince aynı kişi, “Atama yoksa oy da yok” diye devam etti.

Başbakan bu sözlere karşılık, “Sağol o oy senin olsun. Biz böylespekülasyonlara gelmeyiz. Al oyunu kendine sakla tamam. Sen vermen gereken yere ver. Bize kimin oy vereceği belli, bak burada görüyorsun. Sen kendine sakla” dedi.

Bu kişi de polislerce salondan çıkarılarak gözaltına alındı. Savcı talimatıyla serbest kaldı.Yaklaşık 2 saat süreyle gözaltına alınan ve adı açıklanmayan kişinin yapılan incelemesinde bir devlet okulunda öğretmen olduğu, eşinin ise atama beklediği, Başbakan’dan o nedenle atama isteminde bulunduğu ortaya çıktı.

Gözaltına alınan kişinin sorgusunun ardından, Cumhuriyet Savcısı tarafından suç unsuru oluşmadığı için resmi gözaltı işlemi yapılmadan serbest bırakıldığı bildirildi.

Şamil Tayyar Twitter’dan yazdı. AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar da Twitter hesabından gözaltına alınan kişinin öğretmen olduğunu doğrularken, “Başbakana ‘atama istiyoruz yoksa sana oy yok’ diyen zat atanmış öğretmen çıktı, yani memur... Bir yakını varmış. Bazıları zat ifadesine takmış! Zat, kişi demek. Öğretmen başbakana posta koyacak, sen kişi bile diyemeyeceksin! Bu ne bağnazlıktır ya?” diye yazdı.