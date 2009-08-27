Başbakan'a komşu olmak 10 milyon dolar

YATAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Öztaşkın, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni taşındığı Çamlıca Kısıklı Saklıbahçe Villaları’na komşu olan köşkünü 10 milyon dolara satışa çıkardı.



Alt katı ticari amaçlı kullanıma müsait, üst katında ise 3 adet dubleks daire bulunan köşk, başbakanın villasına yakınlığı nedeniyle en güvenli yerlerden biri olma özelliği de taşıyor. Süper lüks köşkün içinde asansör bile var.

Başbakan’ın taşındığı villaların, Kısıklı Caddesi’ne bakan tarafında yer alan köşkünün yeni yapıldığını söyleyen Yılmaz Öztaşkın, binanın bahçesiyle birlikte 1,5 dönüm arazi üzerine kurulu olduğun söyledi. Kapalı kullanım alanı ise 2 bin 200 metre kare. Alt katı restoran gibi ticari kullanıma uygun köşkün, üst katında ise 200 metre karelik 3 adet dubleks daire bulunuyor.

Öztaşkın, bu dairelerinde iş yeri ya da ofis olarak kullanılabileceğini söylüyor. Lüks, yapıda 7 banyo, 3 büyük salon ve kapalı garaj mevcut. Yılmaz Öztaşkın, köşkün asansörünün altın kaplama olduğu iddialarına karşı "Altın kaplama değil. Sadece kaplaması sarı renkte çünkü oraya gelenler yönetici, sanatçı gibi üst düzey insanlar olabilir. O yüzden güzel bir görüntü olması için öyle yaptık" dedi.

Köşkün 3 aydır satışta olduğunu ifade eden Öztaşkın neden sattığı, başbakanın komşu olmasının etkisi olup olmadığıyla ilgili yorum yapmadı. Köşkün tümünün aylık kirası 50 bin dolarken, sadece alt katının kirası 40 bin dolar.