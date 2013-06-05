Başbakan'a 'insanlığa katkısı'ndan ötürü fahri doktora unvanı verildi

Kuzey Afrika gezisi kapsamında Cezayir'de bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a, Cezayir Üniversitesi tarafından "İnsani ve sosyal ilimler ile insanlığa katkısı"ndan ötürü fahri doktora unvanı verildi. Bunun yanı sıra, Erdoğan’a Cezayirli bir kız öğrenci, bir Karadeniz türküsü olan ’Ben Seni Sevduğumi’yi okuyarak, sürpriz yaptı.

'Şarkı beni memleketime götürdü

Afrika temaslarının duraklarından Cezayir ziyaretinin ikinci gününde Başbakan Erdoğan’a, Cezayir Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verildi. Tören ardından üniversitede eğitim gören ve yine burada Türkçe eğitimi alan Emine Sadi isimli Cezayirli kız öğrenci, ’Ben Seni Sevduğumi’ türküsünün sözlerini okudu. Çok memnun olduğu göze çarpan Erdoğan, kız öğrenciyi kutlarken, "Bu tabii şiir olmasının ötesinde aynı zamanda beni kendi memleketime, Karadeniz’e de götürdü" dedi. Sözleri şiir gibi okuyan genç kıza yönelik, "Bir de enstrüman olsaydı" diye konuştu.

Konuşmasına besmeleyle başladı

Emine Sadi, daha sonra Türk gazetecilerin ricasını kırmayarak, "Kameralar karşısında türkünün bir bölümünü makamıyla beraber okudu" dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a unvan verildiğinin açıklaması ardından cübbesini de sunan Cezayir Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Tahir Haccar yaptığı konuşmada, Başbakan Erdoğan’ın ülkelerine ve üniversitelerine ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Haccar, "İnsani ve sosyal ilimler ile insanlığa katkısı" dolayısıyla Erdoğan’a fahri doktora unvanı verdiklerini de açıkladı.

Başbakan Erdoğan ise besmeleyle başladığı yaptığı teşekkür konuşmasında, iki ülke eğitim kurumlarının işbirliği içerisinde olmasını temenni ettiğini dile getirerek, "Bu konuda bizler üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız. Cezayirli gençler bizim ülkemize, bizim gençlerimiz de buraya gelsin" dedi.

Arapça konusunda Türkiye’nin ciddi bir açığı olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti: "80’i aşkın ilahiyat fakültemiz var. Grameri hallediyorlar ama Arapça’yı konuşma konusunda zayıflık var. Biz bunu Cezayir gibi Mısır gibi Ürdün gibi ülkelerle gidermenin gayreti içerisindeyiz." Törene Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Cezayir Yüksek Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı Raşit Haravbiyye de katıldı.