'Başbakan'a hakaret'ten 17 lise öğrencisinin 2 yıl hapsi istendi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmek suçlamasıyla haklarında dava açılan 17 lise öğrencisinin 2 yıla kadar hapsi istendi.

Bursa’da Mart ayında AKP Bursa İl Teşkilatı önünde parasız eğitim için pankart açıp, slogan atarak eylem yapan "Liseli Genç Umut" üyesi 17 öğrenci hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında hakaret içeren sloganlar attıkları iddia edilen 12’si yaşı küçük 17 liseli için "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Yaşı küçük çocuklar önümüzdeki günlerde Bursa 1’inci Çocuk Mahkemesi’nde, diğerleri ise Bursa 1’inci Sulh Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkacak.